Σύλληψη δημοσιογράφου στα Χανιά για διασπορά ψευδών ειδήσεων στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού

Άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας

Την υπόθεση ανέλαβε προσωπικά ο Ταξίαρχος Νικόλαος Καννέλος, ο οποίος, μόλις ενημερώθηκε για την ανάρτηση, ζήτησε την άμεση διερεύνηση των πληροφοριών και την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών. Ο ίδιος επισήμανε ότι η ανάρτηση προκάλεσε έντονη αναστάτωση στην οικογένεια του αγνοούμενου και απαιτούσε άμεση παρέμβαση για να διαπιστωθεί η αλήθεια.



Με βάση την οδηγία του Ταξίαρχου, η Αστυνομία ενεργοποίησε όλες τις διαδικασίες ελέγχου και ταυτοποίησης των στοιχείων, προκειμένου να αποκαλυφθεί η προέλευση των πληροφοριών και η αξιοπιστία τους.



Έρευνα και έλλειψη επιβεβαίωσης

Μετά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, προκειμένου να εντοπίσουν τα άτομα που – σύμφωνα με την ανάρτηση – φέρονταν να έχουν δει τον αγνοούμενο.



Ωστόσο, όπως προέκυψε από την έρευνα, κανένα από τα πρόσωπα που επικαλούνταν ο δημοσιογράφος δεν προσήλθε στην Αστυνομία, ενώ δεν επιβεβαιώθηκε καμία πληροφορία που να στηρίζει το σενάριο παρουσίας του Αλέξανδρου Τσικόπουλου στην Κίσσαμο.



Παρέμβαση της μητέρας του αγνοούμενου

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι η μητέρα του Αλέξανδρου Τσικόπουλου παρενέβη δημόσια στα σχόλια της ανάρτησης, ζητώντας από όποιον έχει πραγματικές πληροφορίες να απευθυνθεί απευθείας στην Αστυνομία και όχι να διασπείρει ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Σύμφωνα με τις αρχές, η ανάρτηση προκάλεσε έντονη αναστάτωση τόσο στην οικογένεια όσο και στις δυνάμεις που εδώ και εβδομάδες συμμετέχουν στις έρευνες.



Τι έγραφε η αρχική ανάρτηση

Στην αρχική του δημοσίευση, ο δημοσιογράφος ανέφερε μεταξύ άλλων:



«ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Σύμφωνα με πληροφορίες από κατοίκους της περιοχής, ο αγνοούμενος εθεάθη τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή της Κισσάμου.

Φέρεται να κυκλοφορεί με σακίδιο και σκούφο, να εμφανίζεται ιδιαίτερα φοβισμένος, με γουρλωμένα μάτια, και να αντιμετωπίζει σοβαρή ψυχολογική φόρτιση, θεωρώντας ότι καταδιώκεται».



Η ανάρτηση συνοδευόταν μάλιστα από οδηγίες προς τους πολίτες να μην του μιλήσουν, να μην τον πλησιάσουν και να ειδοποιήσουν άμεσα την Αστυνομία, παραπέμποντας σε συγκεκριμένα τηλέφωνα του Α.Τ. Κισσάμου.



Κλήση για εξηγήσεις και αντιφάσεις

Ο δημοσιογράφος κλήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την προέλευση των πληροφοριών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εξηγήσεις που έδωσε κρίθηκαν ανεπαρκείς, καθώς ισχυρίστηκε ότι τα στοιχεία προήλθαν από σχόλια πολιτών και από άλλες ιστοσελίδες.



Όταν του ζητήθηκε να προβεί σε σαφή διόρθωση ή ανάκληση, αρχικά άφησε το κείμενο ως είχε και περιορίστηκε αργότερα στην προσθήκη σημείωσης, στην οποία ανέφερε ότι οι πληροφορίες «δεν έχουν διασταυρωθεί» και βασίζονται σε αναδημοσίευση και σχόλια χρηστών.



Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν θεωρήθηκε ουσιαστική ανασκευή, αλλά αντιθέτως επιβάρυνε τη θέση του, καθώς το αρχικό περιεχόμενο παρέμενε αναρτημένο.



Στο μικροσκόπιο η διασπορά ψευδών ειδήσεων



Η υπόθεση πλέον εντάσσεται στο πλαίσιο της διασποράς ψευδών ειδήσεων, με τις αρχές να εξετάζουν τον βαθμό ευθύνης όσων συνέβαλαν στη διάδοση ανυπόστατων πληροφοριών που επηρέασαν το κοινό αίσθημα και αναστάτωσαν μια οικογένεια που ζει με την αγωνία της εξαφάνισης.



Όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, τέτοιου είδους δημοσιεύσεις όχι μόνο δεν βοηθούν τις έρευνες, αλλά δημιουργούν σύγχυση, αποπροσανατολίζουν τις αρχές και επιβαρύνουν ψυχολογικά τους συγγενείς του αγνοούμενου.



Οι έρευνες για τον εντοπισμό του Αλέξανδρου Τσικόπουλου συνεχίζονται, με την Αστυνομία να απευθύνει έκκληση για υπεύθυνη στάση και άμεση επικοινωνία μόνο μέσω των επίσημων αρχών σε περίπτωση πραγματικών πληροφοριών.