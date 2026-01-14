Ξεκίνησαν από το μηδέν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Εξαφάνιση Γιατρός

Ξεκίνησαν από το μηδέν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη, δείτε φωτογραφίες

Κλιμάκιο εθελοντών του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού με drones, θερμικές και υποβρύχιες κάμερες και εκπαιδευμένους σκύλους είναι στο νησί

Ξεκίνησαν από το μηδέν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη, δείτε φωτογραφίες
7 ΣΧΟΛΙΑ

Από το «μηδέν» ξεκίνησαν και πάλι οι για τον 33χρονο γιατρό στην Κρήτη που δεν έχει δώσει σημάδια ζωής για 38 ημέρες.

Οι εθελοντές του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού που έφτασαν την Τετάρτη στο νησί, ερευνούν με φακούς, θερμικές κάμερες, drone και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, σπιθαμή προς σπιθαμή την ευρύτερη περιοχή του Φρε όπου εντοπίστηκαν για τελευταία φορά τα ίχνη του 33χρονου.

Όπως αναφέρει το patris.gr, ερευνούν εξονυχιστικά εγκαταλελειμμένα σπίτια της περιοχής, πηγάδια ακόμα και πισίνες με την αγωνία όλων για την ζωή του νεαρού επιστήμονα να χτυπάει «κόκκινο».

Οι έρευνες θα ξεκινήσουν και πάλι την Πέμπτη, ενώ σήμερα Τετάρτη μέλη της ομάδας πήγαν στο Φρε για την πρώτη χαρτογράφηση της περιοχής.

Τα ίχνη του 33χρονου χάθηκαν την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, σε περιοχή των Χανίων και παρά τις συνεχόμενες προσπάθειες αρχών, διασωστών, εθελοντών και της οικογένειας μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του.

Δείτε φωτογραφίες 

Ξεκίνησαν από το μηδέν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη, δείτε φωτογραφίες
Ξεκίνησαν από το μηδέν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη, δείτε φωτογραφίες
Ξεκίνησαν από το μηδέν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη, δείτε φωτογραφίες
Κλείσιμο

7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης