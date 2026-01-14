Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Ξεκίνησαν από το μηδέν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη, δείτε φωτογραφίες
Κλιμάκιο εθελοντών του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού με drones, θερμικές και υποβρύχιες κάμερες και εκπαιδευμένους σκύλους είναι στο νησί
Από το «μηδέν» ξεκίνησαν και πάλι οι για τον 33χρονο γιατρό στην Κρήτη που δεν έχει δώσει σημάδια ζωής για 38 ημέρες.
Οι εθελοντές του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού που έφτασαν την Τετάρτη στο νησί, ερευνούν με φακούς, θερμικές κάμερες, drone και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, σπιθαμή προς σπιθαμή την ευρύτερη περιοχή του Φρε όπου εντοπίστηκαν για τελευταία φορά τα ίχνη του 33χρονου.
Όπως αναφέρει το patris.gr, ερευνούν εξονυχιστικά εγκαταλελειμμένα σπίτια της περιοχής, πηγάδια ακόμα και πισίνες με την αγωνία όλων για την ζωή του νεαρού επιστήμονα να χτυπάει «κόκκινο».
Οι έρευνες θα ξεκινήσουν και πάλι την Πέμπτη, ενώ σήμερα Τετάρτη μέλη της ομάδας πήγαν στο Φρε για την πρώτη χαρτογράφηση της περιοχής.
Τα ίχνη του 33χρονου χάθηκαν την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, σε περιοχή των Χανίων και παρά τις συνεχόμενες προσπάθειες αρχών, διασωστών, εθελοντών και της οικογένειας μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του.
Δείτε φωτογραφίες
