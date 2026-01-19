Προσωρινή παύση ερευνών για τον αγνοούμενο 33χρονο γιατρό στην Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Εξαφάνιση Κρήτη Γιατρός

Προσωρινή παύση ερευνών για τον αγνοούμενο 33χρονο γιατρό στην Κρήτη

Τα ίχνη του 33χρονου έχουν χαθεί από τις 7 Δεκεμβρίου

Προσωρινή παύση ερευνών για τον αγνοούμενο 33χρονο γιατρό στην Κρήτη
Εκτεταμένες έρευνες πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες για τον εντοπισμό του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, από εθελοντές του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (ΟΦΚΑΘ), σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ., την Πυροσβεστική και δεκάδες εθελοντές από την Κρήτη, σε περιοχές των Χανίων και του Ρεθύμνου.

Τα ίχνη του 33χρονου έχουν χαθεί από τις 7 Δεκεμβρίου, στον νομό Χανίων, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία, είχε ξεκινήσει από το Ηράκλειο με προορισμό τα δυτικά του νησιού.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι ομάδες έλεγξαν δύσβατες δασικές εκτάσεις, μοναστήρια, ξωκκλήσια, κλειστούς χώρους και ποιμνιοστάσια, χωρίς να προκύψει κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό του. Όλες οι καταγεγραμμένες μαρτυρίες εξετάστηκαν προσεκτικά, ενώ οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με βροχή και χιόνι, δυσχέραναν σημαντικά τις προσπάθειες.

Το μεσημέρι της Κυριακής (18/1) πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΟΦΚΑΘ, της ΕΛ.ΑΣ. και της οικογένειας του αγνοούμενου, κατά την οποία αποφασίστηκε η προσωρινή παύση των εθελοντικών ερευνών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΦΚΑΘ, η υπόθεση παραμένει ανοικτή, με τις τοπικές Αρχές να συνεχίζουν διακριτικά τη διερεύνηση, ελπίζοντας σε νέα μαρτυρία ή κάποιο «σήμα» που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξέλιξη της υπόθεσης. Οι εθελοντές δηλώνουν ότι παραμένουν δίπλα στην οικογένεια του 33χρονου.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης