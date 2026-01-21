Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
Νέα διοίκηση στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων: Πρόεδρος η Άρια Αγάτσα, διευθύνουσα σύμβουλος η Χριστίνα Συναρέλλη
Πρώτευσαν στους τελικούς πίνακες που ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ
Μετά την ΕΡΤ, η οποία ήταν ένας από τους πρώτους φορείς του Δημοσίου που απέκτησε διοίκηση μέσα από το νέο αξιοκρατικό σύστημα επιλογής μέσω ΑΣΕΠ, σειρά παίρνει και το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Το Εθνικό Ειδησεογραφικό πρακτορείο έχει πλέον νέες Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, τις Άρια Αγάτσα και Χριστίνα-Δήμητρα Συναρέλλη, αντίστοιχα, οι οποίες ακολούθησαν τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Ν. 5062 με γραπτές εξετάσεις, μοριοδότηση τυπικών προσόντων κ.ο.κ. και πρώτευσαν στους τελικούς πίνακες που ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ.
Η Άρια Αγάτσα είναι δημοσιογράφος με εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία, τόσο σε τηλεοπτικούς σταθμούς, όσο και στον έντυπο Τύπο, ενώ από το 2017 και συνεχόμενα υπηρετεί ως Αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΑ. Η πολυετής της δημοσιογραφική εμπειρία αποτελεί εχέγγυο που θα συμβάλει καθοριστικά στην ακόμα μεγαλύτερη αναβάθμιση του Πρακτορείου που συντελείται τα τελευταία χρόνια.
Μια αναβάθμιση στην οποία ήδη σημαντικό ρόλο έχει η Χριστίνα Συναρέλλη που πρόκειται να αναλάβει τον ρόλο της Διευθύνουσας Συμβούλου, ρόλο που υπηρετεί ως εκτελούσα χρέη από τον Αύγουστο του 2024, έπειτα από μια σημαντική διοικητική προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης.
Ο αρμόδιος υφυπουργός Τύπου Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε και δημόσια τις ευχαριστίες του προς τον απερχόμενο Πρόεδρο του ΑΠΕ-ΜΠΕ Αιμίλιο Περδικάρη για τη σημαντική συνεισφορά του στην ουσιαστική ενίσχυση του ρόλου του Πρακτορείου και ιδίως στη διεθνή του εκπροσώπηση, έναν τομέα που θα συνεχίσει να υπηρετεί για λογαριασμό του ΑΠΕ.
Την τελευταία διετία έχουν γίνει αποφασιστικά και σημαντικά βήματα για την ενίσχυση του ρόλου του πρακτορείου ως του πλέον έγκυρου και αξιόπιστου φορέα ενημέρωσης της Ελλάδας, την ενίσχυση του σε προσωπικό και υποδομές και, κυρίως στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Όπως και η ΕΡΤ, έτσι και το ΑΠΕ-ΜΠΕ είναι φορείς εποπτευόμενοι από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιο για τα ΜΜΕ Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος έχει τονίσει κατ’ επανάληψη την πρόθεση της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των ΜΜΕ με κύριους πυλώνες την αξιοπιστία, τη διαφάνεια, την προστασία των εργαζομένων, των δημοσιογράφων και το σεβασμό στα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων ειδικά σε ό,τι αφορά στα δημόσια ΜΜΕ.
Την πρόθεση αυτή μάλιστα την κάνει πράξη και με τα νομοσχέδια που έχει ήδη εισηγηθεί για τα Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου και την Δημόσια Τηλεόραση αλλά και με τα επόμενα βήματα τόσο για την αδειοδότηση περιφερειακών καναλιών και ραδιοφώνων όσο και με τις κινήσεις της ΓΓΕΕ για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, οι οποίες θα κορυφωθούν με την διοργάνωση ενός συνεδρίου τους επόμενους μήνες.
