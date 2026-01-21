Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
Πλημμύρες στον Κόρφο Κορινθίας, δείτε βίντεο
Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας δήλωσε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή και ζήτησε να τεθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Πολλά είναι τα προβλήματα που έχει προκαλεί η έντονη κακοκαιρία που πλήττει την Κορινθία.
Στον Κόρφο Κορινθίας, οι ισχυρές βροχοπτώσεις οδήγησαν σε εκτεταμένες πλημμύρες ενώ σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, τα νερά υπερχείλισαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, μεταφέροντας φερτά υλικά και κάνοντας απροσπέλαστη την περιοχή.
Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κόρφου, Γιώργος Πίτσας, σε δήλωσή του στο Korinthostv.gr, τόνισε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή και ζήτησε να τεθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
