Η κακοκαιρία χτυπά τη Ναυπακτία: Βάρκες βούλιαξαν, προβλήματα στους δρόμους, δείτε βίντεο
Η κακοκαιρία χτυπά τη Ναυπακτία: Βάρκες βούλιαξαν, προβλήματα στους δρόμους, δείτε βίντεο

Σοβαρές ζημιές και αρκετά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι που έπληξαν την περιοχή

Η κακοκαιρία χτυπά τη Ναυπακτία: Βάρκες βούλιαξαν, προβλήματα στους δρόμους, δείτε βίντεο
Σοβαρά προβλήματα σε δρόμους, υποδομές και μετακινήσεις προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που σαρώνουν τη Ναυπακτία , προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και περιορισμούς στις μετακινήσεις.

Χαρακτηριστικό της δύναμης των ανέμων είναι τα ξεριζωμένα δέντρα, οι βυθισμένες βάρκες και οι ζημιές που έγιναν σε σχολεία και σε διάφορα σημεία οικισμών. Στη Γαβρολίμνη οι άνεμοι κατέστρεψαν φράκτη παιδικής χαράς, ενώ τεράστιο πεύκο ξεριζώθηκε κλείνοντας τον δρόμο του χωριού.

Δεκάδες κυπαρίσσια και λεύκες ξεριζώθηκαν στο Ευηνοχωρι


Όπως αναφέρει το nafpaktianews.gr, στο Κρυονέρι Ναυπακτίας, οι θυελλώδεις άνεμοι βύθισαν βάρκες, ενώ προκάλεσαν την αποκόλληση στεγάστρου και την κατάρρευση του πύργου ναυαγοσώστη. Παράλληλα, αναφέρθηκαν πτώσεις δέντρων στο Αντίρριο, με κλείσιμο δρόμων και άμεση κινητοποίηση συνεργείων για την απομάκρυνσή τους. Στο Ευηνοχώρι, οι άνεμοι ξήλωσαν κεραμίδια από τη σκεπή του δημοτικού σχολείου.

Κρυονέρι Ναυπακτίας: Οι δυνατοί άνεμοι ξήλωσαν στέγαστρο και γκρέμισαν τον πύργο του ναυαγοσώστη

Ισχυροί άνεμοι βύθισαν βάρκες στο Κρυονέρι Ναυπακτίας
Κλείσιμο

Μεγάλες ζημιές στο Δημοτικό Σχολείο Ευηνοχωρίου

Μεγάλες ζημιές έχουν προκληθεί στο δημοτικό σχολείο Ευηνοχωρίου, καθώς οι δυνατοί άνεμοι ξήλωσαν κεραμίδια από τη σκεπή.
Ο αέρας ξήλωσε Κεραμίδια στο δημοτικό σχολείο Ευηνοχωρίου￼


Πτώση καμινάδας καλοριφέρ στο 4ο Δημοτικό Σχολείο λόγω των ισχυρών ανέμων

Ζημιά σε σχολική υποδομή καταγράφηκε στη Ναύπακτο, καθώς καμινάδα του συστήματος θέρμανσης (καλοριφέρ) έπεσε στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή.

Η διεύθυνση του σχολείου αντέδρασε άμεσα, ενημερώνοντας τον Δήμο Ναυπακτίας, ο οποίος κινητοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση. Εξειδικευμένος τεχνικός βρέθηκε στο σημείο για τον απαραίτητο έλεγχο και την αποκατάσταση της βλάβης, με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια του χώρου και την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα τα σχολεία του δήμου δεν λειτουργούν, κατόπιν απόφασης του δημάρχου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που πλήττουν τη Ναυπακτία.

Όπως δήλωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ντίνος Τσουκαλάς, το περιστατικό αυτό είναι μέχρι στιγμής το μοναδικό που έχει καταγραφεί σε σχολική μονάδα από την κακοκαιρία, χωρίς να έχουν αναφερθεί-ωστόσο-άλλες ζημιές στις υπόλοιπες σχολικές υποδομές της Ναυπακτίας. 


Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και άρση περιορισμών

Λόγω των καιρικών συνθηκών είχαν επιβληθεί κυκλοφοριακοί περιορισμοί στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, οι οποίοι ήρθησαν στις 12:25, με την κυκλοφορία όλων των οχημάτων να διεξάγεται πλέον κανονικά και χωρίς περιορισμούς. Η Διοίκηση της Γέφυρας ευχαρίστησε το προσωπικό της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας.

Εικόνες από την Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου


Έντονη χιονόπτωση σημειώθηκε στην Ορεινή Ναυπακτία, με τα εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να πραγματοποιούν συνεχείς παρεμβάσεις για να παραμείνει ανοικτό το οδικό δίκτυο. Οι αντιολισθητικές αλυσίδες κρίνονται απαραίτητες, ενώ συνιστάται αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.

Μάχη για να παραμείνει ανοικτό το ορεινό οδικό δίκτυο - Δρομος Ελατού προς Άνω Χώρα Ναυπακτίας


Προβλήματα ηλεκτροδότησης και συστάσεις

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στην ηλεκτροδότηση σε περιοχές όπως η Δημοτική Ενότητα Χάλκειας, το Ευηνοχώρι, χωριά της Μακρύνειας, της Λυγιάς Ναυπάκτου και της Μαραθιάς Δωρίδας. Στο Αντίρριο, κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ έβγαζε σπινθήρες, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.
