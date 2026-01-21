Η κακοκαιρία χτυπά τη Ναυπακτία: Βάρκες βούλιαξαν, προβλήματα στους δρόμους, δείτε βίντεο



Πτώση καμινάδας καλοριφέρ στο 4ο Δημοτικό Σχολείο λόγω των ισχυρών ανέμων



Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και άρση περιορισμών



Προβλήματα ηλεκτροδότησης και συστάσεις

Ζημιά σε σχολική υποδομή καταγράφηκε στη Ναύπακτο, καθώς καμινάδα του συστήματος θέρμανσης (καλοριφέρ) έπεσε στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή.Η διεύθυνση του σχολείου αντέδρασε άμεσα, ενημερώνοντας τον Δήμο Ναυπακτίας, ο οποίος κινητοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση. Εξειδικευμένος τεχνικός βρέθηκε στο σημείο για τον απαραίτητο έλεγχο και την αποκατάσταση της βλάβης, με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια του χώρου και την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης.Υπενθυμίζεται ότι σήμερα τα σχολεία του δήμου δεν λειτουργούν, κατόπιν απόφασης του δημάρχου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που πλήττουν τη Ναυπακτία.Όπως δήλωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ντίνος Τσουκαλάς, το περιστατικό αυτό είναι μέχρι στιγμής το μοναδικό που έχει καταγραφεί σε σχολική μονάδα από την κακοκαιρία, χωρίς να έχουν αναφερθεί-ωστόσο-άλλες ζημιές στις υπόλοιπες σχολικές υποδομές της Ναυπακτίας.Λόγω των καιρικών συνθηκών, οι οποίοι ήρθησαν στις 12:25, με την κυκλοφορία όλων των οχημάτων να διεξάγεται πλέον κανονικά και χωρίς περιορισμούς. Η Διοίκηση της Γέφυρας ευχαρίστησε το προσωπικό της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας.Έντονη χιονόπτωση σημειώθηκε στην, με τα εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να πραγματοποιούν συνεχείς παρεμβάσεις για να παραμείνει ανοικτό το οδικό δίκτυο. Οι αντιολισθητικές αλυσίδες κρίνονται απαραίτητες, ενώ συνιστάται αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στην ηλεκτροδότηση σε περιοχές όπως η Δημοτική Ενότητα Χάλκειας, το Ευηνοχώρι, χωριά της Μακρύνειας, της Λυγιάς Ναυπάκτου και της Μαραθιάς Δωρίδας. Στο Αντίρριο, κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ έβγαζε σπινθήρες, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.