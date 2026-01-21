Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το συναρπαστικό μυθιστόρημα αγωνίας «Πειράματα» του John Killian

Μια νέα, εντελώς πρωτότυπη, πιο συνταρακτική από ποτέ διάσταση στη λεγόμενη «λογοτεχνία τρόμου» προτείνει με τα «Πειράματα» ο χαρισματικός (και εξίσου αινιγματικός) John Killian. Το συγκεκριμένο βιβλίο, ένα από τα καλύτερα που έχει υπογράψει μέχρι στιγμής ο δαιμόνιος συγγραφέας, ο οποίος κρύβεται πίσω από την persona του John Killian, είναι ένα μικρό θησαυροφυλάκιο εκπλήξεων για τον αναγνώστη. Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου ανατρέπει όλη την προηγούμενη πλοκή, μετατρέποντας την ανάγνωση σε μια εθιστική εμπειρία.Η υπόθεση των «Πειραμάτων» αφορά μια σειρά από αλλόκοτα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή του Ντον Μπάρκερ, ενός μοναχικού Αμερικανού, ο οποίος αποφασίζει να αποτραβηχτεί σε ένα εξοχικό σπίτι στο Τέξας, το οποίο κληρονόμησε ανέλπιστα. Το σχέδιό του είναι να απολαύσει τη γαλήνη της απομόνωσης και να γράψει το βιβλίο που πάντα οραματιζόταν. Δεν ήθελε κανέναν δίπλα του, ούτε τον καλύτερό του φίλο, τον «Πρινς», ο οποίος όμως όχι μόνο εμφανίστηκε απρόσκλητος στο ησυχαστήριο του Μπάρκερ, αλλά έφερε μαζί του και δύο κοπέλες. Παρά το ότι ο οικοδεσπότης δεν έβλεπε την ώρα να απαλλαγεί από τους επισκέπτες, ενέδωσε στον πειρασμό των... στενότερων επαφών με την πανέμορφη και σέξι Σάιρα -μία από τις δύο φιλοξενούμενές του. Ωστόσο, αυτή η μικρή, τυχαία ιστορία που ξεκινά σαν μια ευχάριστη περιπέτεια, πολύ γρήγορα εξελίσσεται σε έναν ασύλληπτο εφιάλτη. Το συμπαθητικό, παράμερο σπιτάκι γίνεται φυλακή και κάθε βήμα του Μπάρκερ, του Πρινς και των δύο κοριτσιών τους οδηγεί όλο και πιο βαθιά στον κίνδυνο και το σκοτάκι, σαν να κατεβαίνουν στην ίδια την Κόλαση.Αυτή την Κυριακή το καθηλωτικό θρίλερ του John Killian «Πειράματα» είναι στο ΘΕΜΑ.