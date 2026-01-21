Καιρός: Live χάρτης με την πορεία της κακοκαιρίας, πού χιονίζει τώρα
Καιρός: Live χάρτης με την πορεία της κακοκαιρίας, πού χιονίζει τώρα
Επί ποδός οι Αρχές - Παρακολουθήστε ζωντανά την πορεία της κακοκαιρίας και ποιες περιοχές επηρεάζει
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας, φέροντας έντονες βροχές, χιονοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, με πολλά πλοία να παραμένουν δεμένα στα λιμάνια και τα σχολεία να παραμένουν κλειστά σε πολλές περιοχές.
Από το νωρίς το πρωί της Τετάρτης 21/1 πυκνό χιόνι πέφτει, σύμφωνα με το meteo, σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας (Γρεβενά, Γιαννιτσά, Βασιλίτσα, Βέροια, Σέρρες, Ευκαρπία Κιλκίς, Κερασιά Πέλλας, Πεδινό Κιλκίς, Λαγκαδάς), της Ηπείρου (Μέτσοβο, Βωβούσα Ιωαννίνων), της Θεσσαλίας (Πεζούλα Καρδίτσας, Βαμβακού Φαρσάλων, Καλαμπάκα), της Στερεάς Ελλάδας (Μαυρολιθάρι Φωκίδας, Υπάτη Φθιώτιδας, Αμφίκλεια, Παλαιοχώρι Φθιώτιδας) και της Πελοποννήσου (Μεσορρούγι Αχαΐας) και της Αττικής (Πάρνηθα, Πεντελικό Όρος).
Παρακολουθήστε σε ζωντανή σύνδεση την πορεία της κακοκαιρίας και τις περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο.
Live χάρτης δείχνει την πορεία της κακοκαιρίας
