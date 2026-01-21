Η απόλυτη ντροπή της Ελλάδας - Ιδου τι δείχνει ο απόλυτος δείκτης κοινωνικής υγείας

Στην Ελλάδα, η εικόνα αυτή είναι αμείλικτη. Ένας από τους πιο γερασμένους στόλους της Ευρώπης αποκαλύπτει μια κοινωνία σε στασιμότητα, με πολιτικές που τιμωρούν την ανανέωση και επιβραβεύουν τη διατήρηση του παλιού. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι ζήτημα ζωής, δημόσιας υγείας και διεθνούς εικόνας, σε μια χώρα που θέλει να λέγεται ευρωπαϊκή αλλά κινείται με όρους άλλης δεκαετίας.

Η Ελλάδα λοιπόν κατέχει πλέον μια θλιβερή πρωτιά στην Ευρώπη. Με μέση ηλικία στόλου 17,8 έτη, βρίσκεται στην κορυφή των πιο γερασμένων αυτοκινήτων της Ε.Ε., αφήνοντας πίσω της χώρες με αντίστοιχα οικονομικά ή κοινωνικά προβλήματα. Δεν πρόκειται για στατιστική λεπτομέρεια. Είναι μια εικόνα παρακμής που αποτυπώνεται καθημερινά στους δρόμους, στον αέρα που αναπνέουμε και στην ασφάλεια που δεν έχουμε.

Αυτός ο γηρασμένος στόλος δεν είναι απλώς παλιός. Είναι επικίνδυνος. Αυτοκίνητα χωρίς σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης, χωρίς αποτελεσματικά φρένα, χωρίς δομές παθητικής ασφάλειας, κυκλοφορούν καθημερινά σε εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους.

