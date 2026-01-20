Σε γενική επιφυλακή η Πυροσβεστική στην Αττική για την κακοκαιρία, οι αποφάσεις της διυπουργικής σύσκεψης

Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Σε αυξημένη ετοιμότητα Πυροσβεστική, Ένοπλες Δυνάμεις και μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας μετά τη διυπουργική σύσκεψη
Σε γενική επιφυλακή τίθεται το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛ.ΑΣ., το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, οι Περιφέρειες και κρίσιμες υπηρεσίες, ενόψει της επιδείνωσης του καιρού τις επόμενες ώρες.
Η πλήρης ενεργοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου προβλέπει διασπορά δυνάμεων και μέσων, συμμετοχή μονάδων της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ, καθώς και λειτουργία σταθμών βάσεων με μεικτή στελέχωση. Στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων, τοπικά έντονων χιονοπτώσεων και κατά τόπους θυελλωδών ανέμων.
Οι αποφάσεις ελήφθησαν σε διυπουργική – συντονιστική σύσκεψη που συγκάλεσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, με τη συμμετοχή συναρμόδιων υπουργείων, φορέων της Πολιτικής Προστασίας, Περιφερειαρχών και εκπροσώπων ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, τόνισε την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς και για αδιάλειπτη επικοινωνία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, των Δήμων και των Περιφερειών με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), καθ’ όλη τη διάρκεια του φαινομένου, προκειμένου να λαμβάνονται έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα.
Στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:
• Το Πυροσβεστικό Σώμα τίθεται σε κατάσταση επιφυλακής, με ιδιαίτερη έμφαση στην Αττική, όπου το προσωπικό και τα μέσα βρίσκονται σε κατάσταση γενικής επιφυλακής. Παράλληλα, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο προβλέπει διασπορά δυνάμεων και μέσων, συμπεριλαμβανομένων μονάδων της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ανάπτυξη σταθμών βάσεων με μεικτή στελέχωση και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.
• Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛ.ΑΣ. και το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
• Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, η ΕΥΔΑΠ, το ΕΚΑΒ καθώς και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων.
• Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού.
Σε δήλωσή του μετά τη σύσκεψη, ο κ. Κεφαλογιάννης ανέφερε ότι η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, επισημαίνοντας πως έχει εκδοθεί Red Code για την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, την Αττική, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία, ενώ για τις υπόλοιπες περιοχές που περιλαμβάνονται στο δελτίο ισχύει πορτοκαλί συναγερμός.
«Νωρίτερα σήμερα η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, καθώς τις επόμενες ώρες σε πολλές περιοχές της χώρας θα έχουμε έντονες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, αλλά και θυελλώδεις ανέμους.
Θυμίζω ότι σε περιοχές της χώρας όπως Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Θεσσαλία, όπως και στη Δυτική Μακεδονία, έχει εκδοθεί ήδη Red Code, ενώ και στις υπόλοιπες περιοχές οι οποίες περιλαμβάνονται στο δελτίο της ΕΜΥ θα υπάρχει πορτοκαλί συναγερμός.
Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η έκτακτη Διυπουργική Επιτροπή, με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων Υπουργείων, των Φορέων της Πολιτικής Προστασίας, Σωμάτων Ασφαλείας, Ένοπλων Δυνάμεων, των παραχωρησιούχων, προκειμένου να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή επιχειρησιακή ετοιμότητα.
Παρακαλώ όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες να συγκαλέσουν τα έκτακτα Τοπικά και Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και όλους τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας για την ασφάλεια όλων.
Θυμίζω επίσης ότι σε περιοχές που θα έχουμε έντονες χιονοπτώσεις, όλοι οι οδηγοί υποχρεούνται να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες.
Ακολουθώντας πιστά όλες τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, στην ουσία διασφαλίζουμε την ασφάλεια όλων μας. Ευχαριστώ πολύ.»
