Παραμένουν στο μπλόκο, αλλά με ανοιχτούς δρόμους οι αγρότες των Μαλγάρων
Παραμένουν στο μπλόκο, αλλά με ανοιχτούς δρόμους οι αγρότες των Μαλγάρων
Όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος από το μπλόκο, οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί, καθώς «δεν θέλουμε να δημιουργούμε θέμα στους πολίτες που είναι μαζί μας από την πρώτη στιγμή»
Να μην αποχωρήσουν τα τρακτέρ από την Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης αποφάσισαν οι αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων, κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Τρίτης.
«Μετά τη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό, που δεν έδωσε καμία ουσιαστική λύση στα βασικά προβλήματα και για το βασικότερο στην περιοχή μας, που είναι το ρύζι, η ομόφωνη απόφαση του μπλόκου των Μαλγάρων ήταν να παραμείνουμε στους δρόμους επ’ αόριστον» ανέφερε ο Κώστας Σέφης.
Όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος από το μπλόκο των Μαλγάρων, οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί, καθώς «δεν θέλουμε να δημιουργούμε θέμα στους πολίτες που είναι μαζί μας από την πρώτη στιγμή, μας στηρίζουν και μας λένε να μην κάνουμε βήμα πίσω. Θα διατυμπανίζουμε πως, αν δεν δοθούν κάποιες ουσιαστικές και γενναίες λύσεις πάνω στη βασική μας παραγωγή, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε».
Πρόσθεσε, δε, ότι «ο κόσμος δεν έχει πού να πάει, έβγαλαν την αγανάκτησή τους από αυτά που τους μεταφέραμε από τη χθεσινή συνάντηση. Υπάρχει απελπισία, νεύρα και αγανάκτηση. Θα παραμείνουμε στον δρόμο, το πρόβλημά μας δεν λύθηκε».
Όσον αφορά τη χθεσινή συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι των αγροτών με την κυβέρνηση, ανέφερε ότι έγιναν συγκεκριμένες προτάσεις και αυτό που περιμένουν να ακούσουν για να αποχωρήσουν από τα μπλόκα είναι «κάτι για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να κινηθεί η αγορά, γιατί θα μείνει μεγάλη τρύπα στην αγορά εάν δεν δεχθούμε κάποια βοήθεια, και από εκεί και πέρα μια ουσιαστική απάντηση πάνω στην πρόταση, ούτως ώστε να μπορούμε κι εμείς να κάνουμε παράλληλη εισαγωγή. Όπως μας φέρνουν αγροτικά προϊόντα από τρίτες χώρες, να μπορούμε να παίρνουμε κι εμείς αγροτικά εφόδια από αυτές τις χώρες, ούτως ώστε να είμαστε κι εμείς πιο ανταγωνιστικοί».
Σημειώνεται ότι οι αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων αναμένουν και τις αποφάσεις από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.
«Μετά τη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό, που δεν έδωσε καμία ουσιαστική λύση στα βασικά προβλήματα και για το βασικότερο στην περιοχή μας, που είναι το ρύζι, η ομόφωνη απόφαση του μπλόκου των Μαλγάρων ήταν να παραμείνουμε στους δρόμους επ’ αόριστον» ανέφερε ο Κώστας Σέφης.
Όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος από το μπλόκο των Μαλγάρων, οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί, καθώς «δεν θέλουμε να δημιουργούμε θέμα στους πολίτες που είναι μαζί μας από την πρώτη στιγμή, μας στηρίζουν και μας λένε να μην κάνουμε βήμα πίσω. Θα διατυμπανίζουμε πως, αν δεν δοθούν κάποιες ουσιαστικές και γενναίες λύσεις πάνω στη βασική μας παραγωγή, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε».
Πρόσθεσε, δε, ότι «ο κόσμος δεν έχει πού να πάει, έβγαλαν την αγανάκτησή τους από αυτά που τους μεταφέραμε από τη χθεσινή συνάντηση. Υπάρχει απελπισία, νεύρα και αγανάκτηση. Θα παραμείνουμε στον δρόμο, το πρόβλημά μας δεν λύθηκε».
Όσον αφορά τη χθεσινή συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι των αγροτών με την κυβέρνηση, ανέφερε ότι έγιναν συγκεκριμένες προτάσεις και αυτό που περιμένουν να ακούσουν για να αποχωρήσουν από τα μπλόκα είναι «κάτι για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να κινηθεί η αγορά, γιατί θα μείνει μεγάλη τρύπα στην αγορά εάν δεν δεχθούμε κάποια βοήθεια, και από εκεί και πέρα μια ουσιαστική απάντηση πάνω στην πρόταση, ούτως ώστε να μπορούμε κι εμείς να κάνουμε παράλληλη εισαγωγή. Όπως μας φέρνουν αγροτικά προϊόντα από τρίτες χώρες, να μπορούμε να παίρνουμε κι εμείς αγροτικά εφόδια από αυτές τις χώρες, ούτως ώστε να είμαστε κι εμείς πιο ανταγωνιστικοί».
Σημειώνεται ότι οι αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων αναμένουν και τις αποφάσεις από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα