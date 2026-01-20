Παραμένουν στο μπλόκο, αλλά με ανοιχτούς δρόμους οι αγρότες των Μαλγάρων

Όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος από το μπλόκο, οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί, καθώς «δεν θέλουμε να δημιουργούμε θέμα στους πολίτες που είναι μαζί μας από την πρώτη στιγμή»