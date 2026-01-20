Μαρινάκης για αγρότες: Δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία να ξανακλείσουν δρόμοι

Για «το φαινόμενο της αντιπολίτευσης χωρίς θέσεις, χωρίς προτάσεις... με μόνο μία σημαία: Να πέσει ο Μητσοτάκης», μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε για τις δηλώσεις Καρυστιανού και τις αντιδράσεις που προκάλεσαν