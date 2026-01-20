Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Ποια δρομολόγια πλοίων ακυρώνονται σε Ζάκυνθο - Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Θυελλωδών Ανέμων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την ασφαλή εκτέλεση δρομολογίων
Σε απαγόρευση απόπλου προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές λόγω των θυελλωδών ανέμων που επικρατούν στο Ιόνιο.
Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Θυελλωδών Ανέμων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την ασφαλή εκτέλεση ακτοπλοϊκών δρομολογίων.
Όπως ανακοίνωσε η Levante Ferries, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια:
από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη στις 14:00 και 18:30, από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο στις 16:15 και 20:30, από Πόρο προς Κυλλήνη στις 15:15 και 19:30, και από Κυλλήνη προς Πόρο στις 17:15 και 21:45.
Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με την εταιρεία και να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για νεότερη ενημέρωση σχετικά με την άρση της απαγόρευσης και την επανεκτέλεση των δρομολογίων.
