Σήμερα αποφασίζουν για τα μπλόκα οι αγρότες, πιθανή η συνέχιση των κινητοποιήσεων
Τι αποφασίζουν οι αγρότες μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου
Το ότι υπάρχει σημαντική πιθανότητα να συνεχιστούν τα αγροτικά μπλόκα τονίζουν οι αγρότες παρά τη συνάντηση που είχαν χθες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.
«Το αν θα τελειώσουν τα μπλόκα ή όχι θα το κρίνουν οι αγρότες που κινητοποιούνται και 52 ημέρες είναι στον δρόμο και όχι το Μέγαρο Μαξίμου και η κυβέρνηση», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών συλλόγων νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας.
«Κάναμε έναν διάλογο, νομίζω πήραμε την κατανόηση του πρωθυπουργού ότι τα αιτήματά μας είναι δίκαια και προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν πήραμε λύσεις και όσο δεν παίρνουμε λύσεις δεν νομίζω πως υπάρχει πρόσφορο έδαφος ώστε να κάνουμε μία συζήτηση για το μέλλον», είπε σχολιάζοντας τη συνάντηση που έκαναν οι αγρότες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Στην ίδια γραμμή μίλησε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλας ο οποίος τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν ικανοποίησε τα αιτήματα που κατέθεσαν οι αγρότες.
Αναφορικά με τα μπλόκα επεσήμανε ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν σήμερα από τους αγρότες, ωστόσο επεσήμανε ότι «ο αγώνας δεν σταματάει» και πως θα γίνουν συζητήσεις για να αποφασίσουν με ποιον τρόπο θα συνεχίσουν τις διεκδικήσεις τους.
