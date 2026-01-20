Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Οδηγός έβαλε 50 ευρώ καύσιμα σε βενζινάδικο στο Χαϊδάρι, ζήτησε να πληρώσει με κάρτα και εξαφανίστηκε, δείτε βίντεο
Όταν η ιδιοκτήτρια πήγε να φέρει το POS για την πληρωμή, ο οδηγός είχε εξαφανιστεί
Ένα απίστευτο σκηνικό σημειώθηκε σε βενζινάδικο στο Χαϊδάρι, όταν ένας οδηγός έβαλε 50 ευρώ καύσιμα, ζήτησε να πληρώσει με κάρτα και μόλις η ιδιοκτήτρια πήγε να φέρει το POS, εξαφανίστηκε.
Όπως φαίνεται στο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του βενζινάδικου, το λευκό Ι.Χ. είχε σταματήσει κανονικά στην αντλία και γέμιζε καύσιμα.
Όταν η ιδιοκτήτρια ρώτησε τον οδηγό αν θα πληρώσει με μετρητά ή κάρτα, εκείνος απάντησε με κάρτα και η γυναίκα πήγε να φέρει το POS. Μέχρι να το φέρει, όμως, ο οδηγός είχε μπει στο αυτοκίνητό του και είχε φύγει.
Η ιδιοκτήτρια κοινοποίησε το βίντεο για να ενημερωθούν και άλλα πρατήρια της περιοχής.
