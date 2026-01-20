Οδηγός έβαλε 50 ευρώ καύσιμα σε βενζινάδικο στο Χαϊδάρι, ζήτησε να πληρώσει με κάρτα και εξαφανίστηκε, δείτε βίντεο
Όταν η ιδιοκτήτρια πήγε να φέρει το POS για την πληρωμή, ο οδηγός είχε εξαφανιστεί

Ένα απίστευτο σκηνικό σημειώθηκε σε βενζινάδικο στο Χαϊδάρι, όταν ένας οδηγός έβαλε 50 ευρώ καύσιμα, ζήτησε να πληρώσει με κάρτα και μόλις η ιδιοκτήτρια πήγε να φέρει το POS, εξαφανίστηκε.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του βενζινάδικου, το λευκό Ι.Χ. είχε σταματήσει κανονικά στην αντλία και γέμιζε καύσιμα. 

Όταν η ιδιοκτήτρια ρώτησε τον οδηγό αν θα πληρώσει με μετρητά ή κάρτα, εκείνος απάντησε με κάρτα και η γυναίκα πήγε να φέρει το POS. Μέχρι να το φέρει, όμως, ο οδηγός είχε μπει στο αυτοκίνητό του και είχε φύγει.


Η ιδιοκτήτρια κοινοποίησε το βίντεο για να ενημερωθούν και άλλα πρατήρια της περιοχής.
