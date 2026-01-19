Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Επτά συλλήψεις οπαδών έξω από την «OPAP Arena» πριν το ντέρμπι
Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, φωτοβολίδα, αναδιπλούμενοι σουγιάδες και λέιζερ
Σε επτά συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας για την ομαλή διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα, μεταξύ ΑΕΚ και Παναθηναϊκού την Κυριακή 18/1 στην OPAP Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από του αστυνομικούς πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, συνελήφθησαν επτά άτομα, ηλικίας 19, 21, 23, 25, 26, 36 και 43 ετών, στο πλαίσιο δράσεων για την πρόληψη της αθλητικής βίας.
Κατά τους σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν από τους αστυνομικούς έξω από τις θύρες του γηπέδου, τέσσερις από τους κατηγορούμενους βρέθηκαν να κατέχουν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Παράλληλα, στην κατοχή τριών ακόμη ατόμων εντοπίστηκαν μία φωτοβολίδα, δύο αναδιπλούμενοι σουγιάδες και συσκευή λέιζερ.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, όπλων, πυροτεχνημάτων και φωτοβολίδων, καθώς και της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της βίας σε αθλητικούς χώρους, κατά περίπτωση.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
