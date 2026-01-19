Πριγκίπισσα Ειρήνη: Στη Μεγάλη Βρεταννία το γεύμα μετά την κηδεία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» συγκεντρώθηκαν μετά την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης, οικεία της πρόσωπα στο γεύμα που παρέθεσε η οικογένειά της.

Στο ξενοδοχείο, έφτασαν μεταξύ άλλων, λίγο πριν τις 17.00 η αδερφή της, βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, η τέως βασίλισσα Άννα Μαρία, ο Νικόλαος Ντε Γκρες με την σύζυγό του Χρυσή Βαρδινογιάννη, τα παιδιά του Παύλου Ντες Γκρες Κωνσταντίνος Αλέξιος, Αχιλλέας Ανδρέας, Οδυσσέας Κίμωνας, η Αλεξία Ντες Γκρες με τον σύζυγό της Κάρλος Μοράλες και ο Φίλιππος Ντε Γκρες.

Δείτε βίντεο:

Οικογένεια Ντε Γκρες για γεύμα μετά το αντίο στην Πριγκίπισσα Ειρήνη (2)
Οικογένεια Ντε Γκρες για γεύμα μετά το αντίο στην Πριγκίπισσα Ειρήνη (1)
Οικογένεια Ντε Γκρες για γεύμα μετά το αντίο στην Πριγκίπισσα Ειρήνη

Σύμφωνα με πληροφορίες, το γεύμα περιλάμβανε σαλάτες, σπανακόπιτα, μελιτζανοσαλάτα, ταραμά, καθώς και ψαρόσουπα και ψάρι στη σχάρα με λαχανικά.

Δείτε φωτογραφίες:

Η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας
Η τέως βασίλισσα Άννα Μαρία
Ο Νικόλαος Ντε Γκρες με την σύζυγό του, Χρυσή Βαρδινογιάννη
Η Αλεξία Ντε Γκρες με τον σύζυγό της Κάρλος Μοράλες
Τα παιδιά του Παύλου Ντες Γκρες: (Από αριστερά) Οδυσσέας Κίμωνας, Κωνσταντίνος Αλέξιος και Αχιλλέας Ανδρέας
Ο Φίλιππος Ντε Γκρες με την αδερφή του, Θεοδώρα Ντε Γκρες
