Πριγκίπισσα Ειρήνη: Στη Μεγάλη Βρεταννία το γεύμα μετά την κηδεία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πριγκίπισσα Ειρήνη: Στη Μεγάλη Βρεταννία το γεύμα μετά την κηδεία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σύμφωνα με πληροφορίες, το γεύμα περιλάμβανε σαλάτες, σπανακόπιτα, μελιτζανοσαλάτα, ταραμά, καθώς και ψαρόσουπα και ψάρι στη σχάρα με λαχανικά
Στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» συγκεντρώθηκαν μετά την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης, οικεία της πρόσωπα στο γεύμα που παρέθεσε η οικογένειά της.
Στο ξενοδοχείο, έφτασαν μεταξύ άλλων, λίγο πριν τις 17.00 η αδερφή της, βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, η τέως βασίλισσα Άννα Μαρία, ο Νικόλαος Ντε Γκρες με την σύζυγό του Χρυσή Βαρδινογιάννη, τα παιδιά του Παύλου Ντες Γκρες Κωνσταντίνος Αλέξιος, Αχιλλέας Ανδρέας, Οδυσσέας Κίμωνας, η Αλεξία Ντες Γκρες με τον σύζυγό της Κάρλος Μοράλες και ο Φίλιππος Ντε Γκρες.
Δείτε βίντεο:
Σύμφωνα με πληροφορίες, το γεύμα περιλάμβανε σαλάτες, σπανακόπιτα, μελιτζανοσαλάτα, ταραμά, καθώς και ψαρόσουπα και ψάρι στη σχάρα με λαχανικά.
Δείτε φωτογραφίες:
Στο ξενοδοχείο, έφτασαν μεταξύ άλλων, λίγο πριν τις 17.00 η αδερφή της, βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, η τέως βασίλισσα Άννα Μαρία, ο Νικόλαος Ντε Γκρες με την σύζυγό του Χρυσή Βαρδινογιάννη, τα παιδιά του Παύλου Ντες Γκρες Κωνσταντίνος Αλέξιος, Αχιλλέας Ανδρέας, Οδυσσέας Κίμωνας, η Αλεξία Ντες Γκρες με τον σύζυγό της Κάρλος Μοράλες και ο Φίλιππος Ντε Γκρες.
Δείτε βίντεο:
Σύμφωνα με πληροφορίες, το γεύμα περιλάμβανε σαλάτες, σπανακόπιτα, μελιτζανοσαλάτα, ταραμά, καθώς και ψαρόσουπα και ψάρι στη σχάρα με λαχανικά.
Δείτε φωτογραφίες:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα