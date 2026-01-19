Σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης στο Τατόι: Συντετριμμένη η βασίλισσα Σοφία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου ετάφη, σύμφωνα με την τελευταία της επιθυμία, δίπλα στους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη





Συντετριμμένη συνόδευσε την αδελφή της στην τελευταία της κατοικία η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, με τη συγκίνηση να είναι ιδιαίτερα εμφανείς στο πρόσωπό της.



Μάλιστα, μετά την τελετή ήταν εκείνη που πήρε την ελληνική σημαία που σκέπαζε το φέρετρο της πριγκίπισσας Ειρήνης.



Γεύμα στη «Μεγάλη Βρεταννία» Στη συνέχεια, οικεία της πρόσωπα της εκλιπούσης έδωσαν το παρών στο γεύμα που παρέθεσε η οικογένειά της στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία».



Πλήθος κόσμου για το τελευταίο «αντίο» Νωρίτερα, στη Μητρόπολη Αθηνών για την εξόδιο ακολουθία βρέθηκαν η τέως βασίλισσα Άννα Μαρία, η Σοφία της Ισπανίας, ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ’ και η σύζυγός του Λετίθια, ο Παύλος, ο Νικόλαος και ο Φίλιππος Ντε Γκρες, η Χρυσή Βαρδινογιάννη, τα παιδιά του Παύλου, η Αικατερίνη της Σερβίας, η λαίδη Κίνγκστον, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο ποινικολόγος Αλέξανδρος Λυκουρέζος κ.α..



Από νωρίς το πρωί, πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί έξω από τη Μητρόπολη Αθηνών, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στην Πριγκίπισσα Ειρήνη, ενώ η σορός της είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα έως τις 10:30. Κατά την άφιξη της τέως βασίλισσας Άννας Μαρίας στον ναό, πολίτες που βρίσκονταν έξω από τη Μητρόπολη φώναξαν «Βασίλισσά μας Άννα Μαρία» και «σε αγαπάμε».



Η εξόδιος ακολουθία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 13:15, παρουσία συγγενών, φίλων και επισήμων. Κατά την έξοδο του φέρετρου από τη Μητρόπολη Αθηνών, το οποίο ήταν τυλιγμένο με την ελληνική σημαία, ο συγκεντρωμένος κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα και φώναξε «αθάνατη», αποχαιρετώντας την Πριγκίπισσα Ειρήνη.