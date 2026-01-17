Εντοπισμός 115 αλλοδαπών σε Χίο και Γαύδο – Σύλληψη 26χρονου διακινητή μετά από καταδίωξη

Εντοπισμός 36 αλλοδαπών και σύλληψη διακινητή στη Χίο

Συνεχείς ήταν οι επιχειρησιακές δράσεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής το τελευταίο 24ωρο, με τον εντοπισμό συνολικά 115 αλλοδαπών σε Χίο και Γαύδο, τη σύλληψη ενός αλλοδαπού διακινητή έπειτα από καταδίωξη, καθώς και την κατάσχεση ταχύπλοου σκάφους.Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και διακομιδή ασθενούς στο πλαίσιο παροχής συνδρομής.Τις βραδινές ώρες χθες, περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας, εντόπισε ταχύπλοο σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τις δυτικές ακτές της Χίου. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία ο χειριστής του ταχύπλοου έριξε το σκάφος στην παραλία Μερσινίδι, όπου οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν και τράπηκαν σε φυγή.Μετά από χερσαίες έρευνες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Χίου, με τη συνδρομή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χίου, εντόπισαν, εκ των οποίων 36 μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Χίου. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, υπήκοος Ιράν, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων.Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 περί διακίνησης παράτυπων μεταναστών και του Ν. 3386/2005 περί παράνομης εισόδου στη χώρα, ενώ το ταχύπλοο σκάφος κατασχέθηκε.Διάσωση και στη ΓαύδοΤις πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου Γαύδου εντόπισαν στην παραλία Τρυπητή, εκ των οποίων 72 άνδρες και 7 γυναίκες. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου.Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.