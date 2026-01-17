Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Εντοπισμός 115 αλλοδαπών σε Χίο και Γαύδο – Σύλληψη 26χρονου διακινητή μετά από καταδίωξη
Εντοπισμός 115 αλλοδαπών σε Χίο και Γαύδο – Σύλληψη 26χρονου διακινητή μετά από καταδίωξη
Δύο επιχειρήσεις του Λιμενικού σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο με 115 αλλοδαπούς συνολικά, μία σύλληψη διακινητή και κατάσχεση ταχύπλοου
Συνεχείς ήταν οι επιχειρησιακές δράσεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής το τελευταίο 24ωρο, με τον εντοπισμό συνολικά 115 αλλοδαπών σε Χίο και Γαύδο, τη σύλληψη ενός αλλοδαπού διακινητή έπειτα από καταδίωξη, καθώς και την κατάσχεση ταχύπλοου σκάφους.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και διακομιδή ασθενούς στο πλαίσιο παροχής συνδρομής.
Μετά από χερσαίες έρευνες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Χίου, με τη συνδρομή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χίου, εντόπισαν συνολικά 37 αλλοδαπούς, εκ των οποίων 36 μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Χίου. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου συνελήφθη ένας 26χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Ιράν, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 περί διακίνησης παράτυπων μεταναστών και του Ν. 3386/2005 περί παράνομης εισόδου στη χώρα, ενώ το ταχύπλοο σκάφος κατασχέθηκε.
Διάσωση και στη Γαύδο
Τις πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου Γαύδου εντόπισαν στην παραλία Τρυπητή 79 αλλοδαπούς, εκ των οποίων 72 άνδρες και 7 γυναίκες. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου.
Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και διακομιδή ασθενούς στο πλαίσιο παροχής συνδρομής.
Εντοπισμός 36 αλλοδαπών και σύλληψη διακινητή στη ΧίοΤις βραδινές ώρες χθες, περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας, εντόπισε ταχύπλοο σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τις δυτικές ακτές της Χίου. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία ο χειριστής του ταχύπλοου έριξε το σκάφος στην παραλία Μερσινίδι, όπου οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν και τράπηκαν σε φυγή.
Μετά από χερσαίες έρευνες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Χίου, με τη συνδρομή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χίου, εντόπισαν συνολικά 37 αλλοδαπούς, εκ των οποίων 36 μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Χίου. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου συνελήφθη ένας 26χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Ιράν, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 περί διακίνησης παράτυπων μεταναστών και του Ν. 3386/2005 περί παράνομης εισόδου στη χώρα, ενώ το ταχύπλοο σκάφος κατασχέθηκε.
Διάσωση και στη Γαύδο
Τις πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου Γαύδου εντόπισαν στην παραλία Τρυπητή 79 αλλοδαπούς, εκ των οποίων 72 άνδρες και 7 γυναίκες. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου.
Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα