Με απέλυσε μέσω της Γρατσία ενώ ήμουν σε δίκη για τα Τέμπη, λέει ο δικηγόρος της Καρυστιανού - «Του το είχα πει από τον Δεκέμβριο» απαντά εκείνη
Ο δικηγόρος που μετείχε αμμισθί στις δίκες των Τεμπών λέει ότι έμαθε τηλεφωνικά τη διακοπή της συνεργασίας ενώ ήταν ήδη στη δικαστική αίθουσα για τα βίντεο της τραγωδίας, ενώ η Καρυστιανού υποστηρίζει ότι η συνδρομή του ήταν ελάχιστη
Σε δημόσια αντιπαράθεση εξελίσσεται η διακοπή της συνεργασίας της Μαρίας Καρυστιανού με τον δικηγόρο Δημήτρη Σκαρίπα.
Όλα ξεκίνησαν με τη δήλωση του κ. Σκαρίπα ο οποίος δήλωσε πως του γνωστοποιήθηκε, και μάλιστα δι' αντιπροσώπου η λήξη της συνεργασίας που είχαν και μάλιστα δίχως να αμείβεται. Όπως λέει, η στενή συνεργάτις της κ. Καρυστιανού, η Μαρία Γρατσία ήταν αυτή που του τηλεφώνησε το πρωί της 12η Ιανουαρίου και του ανακοίνωσε τη διακοπή της συνεργασίας. Σημειώνει δε πως εκείνη την ώρα βρισκόταν «ήδη στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικειου Λάρισας, στην 7η κατά σειρά Συνεδρίαση αυτού, για τα υπεξαχθέντα videos» στη δίκη για τα Τέμπη.
Μετά από αυτή την ανακοίνωσε, η κυρία Καρυστιανού, έσπευσε να αδειάσει τον δικηγόρο, υποστηρίζοντας σε ανάρτησή της στο Χ ότι παρά τα πολλά νομικά ζητήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, η συνδρομή του περιορίστηκε σε 3 ή 4 παραστάσεις για δίκες που είναι ακόμη σε εξέλιξη. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι η συνεργασία τους είχε λήξει από τον περασμένο Δεκέμβριο, «όπως του δήλωσα ξεκάθαρα σε συνομιλία που επεδίωξα μαζί του».
Τέλος, κάνει λόγο για ανακρίβειες στη δήλωσή του οι οποίες «αποκρούστηκαν άμεσα».
Δείτε την ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:
«Για την αποκατάσταση της αλήθειας.
Με αφορμή την ατυχή ανακοίνωση του κ. Σκαρίπα, δικηγόρου, τον οποίο μου είχε συστήσει η πληρεξούσια δικηγόρος μου, κ. Γρατσία για παροχή πρόσθετης υποστήριξης, η οποία όμως δεν υλοποιήθηκε παρά τα πολλά νομικά ζητήματα που κλήθηκα να αντιμετωπίσω και αναδείξω στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, καθότι η συνδρομή του περιορίστηκε σε 3 ή 4 παραστάσεις για δίκες που είναι ακόμη σε εξέλιξη, δηλώνω ότι ακόμη και αυτή η υποτυπώδης μεταξύ μας συνεργασία έληξε στα μέσα Δεκεμβρίου 2025, όπως του δήλωσα ξεκάθαρα σε συνομιλία που επεδίωξα μαζί του.
Όσα λοιπόν αναφέρει στη δήλωση του είναι ανακριβή και για αυτό αποκρούστηκαν άμεσα, ακριβώς διότι “προβλημάτισαν” οι λόγοι αυτής της “ξαφνικής” προβολής τους».
Ολόκληρη η ανακοίνωση του κ. Σκαρίπα:
«Επειδή έχουν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που εμπεριέχουν παραπληροφόρηση, θεωρώ υποχρέωση μου να δηλώσω τα παρακάτω. Είναι αληθές το γεγονός της διακοπής της ιδίοις εξόδοις ΝΟΜΙΚΗΣ μου συνεισφοράς με την κ. Μαρία Καρυστιανού.
Ψευδώς όμως αναφέρεται ότι έλαβα επιστολή διακοπής της ως άνω συνεργασίας. Η ανάκληση της εντολής μου γνωστοποιήθηκε ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΣ και αντιδεοντολογικώς από τη συνάδελφο κ. Μαρία Γρατσια στις 9:01πμ της 12/1/2026 και ενώ βρισκόμουν ήδη στην αίθουσα του Μονομ.Πλημμελειοδικειου Λάρισας , στην 7η κατά σειρά Συνεδρίαση αυτού, για τα υπεξαχθέντα videos.
Δεν θα σχολιάσω την συγκυρία αυτής της ανάκλησης.
Παραμένω σταθερός στον Αγώνα για την δικαίωση των Συγγενών των Θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, αγώνα στον οποίο κατά γενική ομολογία έχω συμβάλει και θα συνεχίσω, ως δικηγόρος χωρίς οποιαδήποτε άλλη επιδίωξη».
