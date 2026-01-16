Η Μαρία Καρυστιανού φωτογραφίζεται για το Down Town και δηλώνει: Δεν το περίμενα ότι θα φτάσω εδώ, δεν ξεκίνησα για πολιτικός

Θα σεβαστώ τη γνώμη της πλειοψηφίας για το ποιος θα είναι επικεφαλής, λέει - Το όνομα αυτού και η ημερομηνία των επίσημων ανακοινώσεων δεν έχουν οριστικοποιηθεί, διότι δεν είναι προσωπική απόφαση, προσθέτει στο Down Town Κύπρου