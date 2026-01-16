Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Καταδίωξη στο Χαϊδάρι: Χειροπέδες σε δύο 17χρονους με κλεμμένες μηχανές
Ο πρώτος οδηγούσε μηχανή που είχε κλαπεί σήμερα το πρωί και ο δεύτερος συγκρούστηκε με διερχόμενο λεωφορείο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά
Καταδίωξη έλαβε χώρα το μεσημέρι της Παρασκευής στο Χαϊδάρι όταν αστυνομικοί της Τροχαίας έκαναν σήμα σε δύο 17χρονους αναβάτες μηχανών να σταματήσουν και αυτοί αντί να το πράξουν επιτάχυναν προσπαθώντας να ξεφύγουν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 15.00 στη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Δαφνίου.
Οι αστυνομικοί καταδίωξαν τους δύο 17χρονους και κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν. Ο πρώτος συνελήφθη στην οδό Άρτης και όπως διαπιστώθηκε, η μηχανή στην οποία επέβαινε είχε κλαπεί νωρίτερα σήμερα το πρωί.
Ο δεύτερος συγκρούστηκε κατά τη διάρκεια της καταδίωξης με διερχόμενο λεωφορείο και τραυματίστηκε ελαφρά. Όπως διαπιστώθηκε και αυτή η μηχανή είχε κλαπεί, τον περασμένο Νοέμβριο.
Σε βάρος των δύο νεαρών σχηματίστηκε δικογραφία.
