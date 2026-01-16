Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
«Βομβίδια»: Πέθανε ο Θανάσης Βαγιάτας, ο άνθρωπος πίσω από το θρυλικό στέκι με τη... μυστική συνταγή για σουτζουκάκια, που «τάισε» γενιές Θεσσαλονικιών
Από τα τραπεζάκια της Βασιλέως Ηρακλείου είχαν περάσει πολιτικοί, δημοσιογράφοι και πλήθος κόσμου
Έφυγε το μεσημέρι από τη ζωή, σε ηλικία 84 χρονών, ο Θανάσης Βαγιάτας, ο δημιουργός του ουζερί «Βομβίδια», στην αγορά Μοδιάνο της Θεσσαλονίκης.
Ξεκίνησε με μια μικρή γωνία, σε μια από τις στοές, στην είσοδο της από την οδό Βασιλέως Ηρακλείου, όπου οι πελάτες στέκονταν έξω, τρώγοντας και πίνοντας στα όρθια, με λίγους τυχερούς να βρίσκουν σκαμπό.
Τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, τα «Βομβίδια» καθιερώθηκαν ως πολιτικό και δημοσιογραφικό στέκι της Θεσσαλονίκης, καθώς πέρασαν από εκεί πολιτικοί αρχηγοί, υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι, νομάρχες, δημοσιογράφοι, κομματικά στελέχη, δικηγόροι, γιατροί και άλλοι επαγγελματίες της αγοράς.
Έγιναν σημείο αναφοράς και πρότυπο στο είδος τους κι έγραψαν ιστορία οι μαραθώνιες... ουζοποσίες, οι πολιτικές συζητήσεις και οι πλάκες, με τον Θανάση να ψήνει τα βομβίδια (σουτζουκάκια με μυστική συνταγή), αλλά και με το χιούμορ και την ψυχραιμία του να καθησυχάζει τα (οινο)πνεύματα.
Σταδιακά, τα «Βομβίδια» αναπτύχθηκαν χωροταξικά και μετά την αποχώρηση του, λόγω συνταξιοδότησης, με τον νέο ιδιοκτήτη, που είναι συγγενής του, επεκτάθηκαν ακόμα περισσότερο, και συνεχίζουν την πορεία τους. Η κηδεία του Θανάση Βαγιάτα θα γίνει την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, στις 14.15, στα κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου, στη Θεσσαλονίκη.
