«Άκουσα ένα μπαμ σαν πυροβολισμό»: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει πως η 24χρονη καρφώθηκε σε 15 αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη
Ο Γιάννης που ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού περιέγραψε πως άκουσε έναν θόρυβο που τον παρομοίασε με «πυροβολισμό» ενώ η οδηγός ήταν σε κατάσταση σοκ
Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί η 24χρονη οδηγός του αυτοκινήτου που τα ξημερώματα της Παρασκευής οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και προσέκρουσε σε 15 σταθμευμένα οχήματα.
Σε βάρος της, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Ο Γιάννης που ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, μίλησε στο MEGA και περιέγραψε πως άκουσε έναν θόρυβο που τον παρομοίασε με «πυροβολισμό» ενώ η οδηγός ήταν σε κατάσταση σοκ.
«Μόλις είχα σχολάσει από την καφετέρια, κατέβαινα με μια συνάδελφο και ακούσαμε ένα μπαμ σαν πυροβολισμό, σαν κάδο που έπεφτε αλλά συνεχόμενο. Όταν γυρνάω βλέπω το αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο και δύο-τρία κατεστραμμένα οχήματα. Μίλησα και στα τέσσερα κορίτσια, κυρίως με την οδηγό μιλούσα γιατί αυτή βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. Όλες ήταν σε σοκ αλλά η οδηγός ήταν μέσα στην ταραχή και ανησύχησε για τη φίλη της που ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση μέχρι που ήρθε το ασθενοφόρο και την πήρε. Εύχομαι τα κορίτσια να είναι καλά», είπε χαρακτηριστικά.
Η κυρία Μαριάνθη, το αυτοκίνητο της οποίας υπέστη μεγάλες ζημιές, είπε πως δεν επισκευάζεται: «παρκάραμε το αυτοκίνητο και την επόμενη μέρα το βρήκαμε κατεστραμμένο ολοσχερώς. Δεν επισκευάζεται, η μηχανή είναι χάλια, έχει χτυπηθεί και από το πλάι, οι πόρτες δεν ανοίγουν. Ευτυχώς δεν υπήρχαν θύματα, σώθηκε και η κοπέλα αλλά δυστυχώς η καθημερινότητα η δικιά μου έχει διαταραχτεί πάρα πολύ και η μητέρα μου μένει εδώ κοντά ενώ εγώ Ωραιόκαστρο. Είμαι μακριά από τη μητέρα μου…».
Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα, με το όχημα της 24χρονης να καταλήγει πάνω σε συνολικά 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα, καθώς και σε κατάστημα και περίπτερο.
Στο βίντεο που δημοσίευσε το protothema.gr αποτυπώνεται η στιγμή που η 24χρονη προσκρούει σε ένα από τα οχήματα και εκείνο περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Αμέσως μετά φαίνονται πολίτες να τρέχουν για να βοηθήσουν, ενώ λίγη ώρα αργότερα στο σημείο έφτασαν και αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή της.
Η 24χρονη φέρεται να υποστηρίζει πως το αυτοκίνητο που οδηγούσε παρουσίασε τεχνική βλάβη, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο, να προσκρούσει σε σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια, φτάνοντας στην οδό Μάρκου Μπότσαρη, να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αποτελέσματα της αλκοολομέτρησης έδειξαν ότι η νεαρή οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από τα όρια της διοικητικής παράβασης και για τον λόγο αυτό της επιβλήθηκε το προβλεπόμενο χρηματικό πρόστιμο, καθώς και η αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης.
Η μητέρα της 24χρονης οδηγού ισχυρίστηκε πως η κόρη της δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και χαρακτήρισε το περιστατικό «κακιά στιγμή». «Δεν ήταν μεθυσμένη όπως λένε, είχε πιει ποσότητα ίσα με δύο μπύρες. Ήταν η κακιά στιγμή. Η κόρη μου ισχυρίζεται ότι κόλλησε το γκάζι και δεν μπορούσε να το ελέγξει. Αυτό θα φανεί και από την πραγματογνωμοσύνη», ανέφερε η μητέρα και πρόσθεσε: «Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Η κόρη μου και οι φίλες της τρόμαξαν πολύ, όμως, ευτυχώς όλες είναι καλά».
