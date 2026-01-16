«Άκουσα ένα μπαμ σαν πυροβολισμό»: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει πως η 24χρονη καρφώθηκε σε 15 αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη



«Βρήκαμε το αυτοκίνητο κατεστραμμένο»



Το τροχαίο

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα, με το όχημα της 24χρονης να καταλήγει πάνω σε συνολικά 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα, καθώς και σε κατάστημα και περίπτερο.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το protothema.gr αποτυπώνεται η στιγμή που η 24χρονη προσκρούει σε ένα από τα οχήματα και εκείνο περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Αμέσως μετά φαίνονται πολίτες να τρέχουν για να βοηθήσουν, ενώ λίγη ώρα αργότερα στο σημείο έφτασαν και αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή της.

Η 24χρονη φέρεται να υποστηρίζει πως το αυτοκίνητο που οδηγούσε παρουσίασε τεχνική βλάβη, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο, να προσκρούσει σε σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια, φτάνοντας στην οδό Μάρκου Μπότσαρη, να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αποτελέσματα της αλκοολομέτρησης έδειξαν ότι η νεαρή οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από τα όρια της διοικητικής παράβασης και για τον λόγο αυτό της επιβλήθηκε το προβλεπόμενο χρηματικό πρόστιμο, καθώς και η αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης.



