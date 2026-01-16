Θεσσαλονίκη: Βίντεο με τη μεθυσμένη 24χρονη οδηγό να καρφώνεται σε σταθμευμένα οχήματα
Η 24χρονη έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ενώ στη συνέχεια προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη

Στράτος Λούβαρης
Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η 24χρονη οδηγός καρφώνεται με το αυτοκίνητό της σε σταθμευμένα οχήματα, τα ξημερώματα της Παρασκευής, σε κεντρικό δρόμο της ανατολικής Θεσσαλονίκης, δημοσιεύει το protothema.gr.

Όπως φαίνεται στο υλικό που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας κοντινής επιχείρησης, η νεαρή γυναίκα, η οποία οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ενώ στη συνέχεια προσκρούει σε σταθμευμένα οχήματα επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη.

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένη οδηγός έπεσε σε 15 σταθμευμένα ΙΧ (2)


Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα, με την 24χρονη να καταλήγει πάνω σε συνολικά 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα, καθώς και σε κατάστημα και περίπτερο.

Στην οδηγό διενεργήθηκε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης. Ακολούθως, η 24χρονη συνελήφθη και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Στράτος Λούβαρης
