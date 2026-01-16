Στο αυτόφωρο η 24χρονη που χτύπησε 15 σταθμευμένα ΙΧ στη Θεσσαλονίκη: «Το αυτοκίνητό μου παρουσίασε βλάβη», υποστήριξε
Σε βάρος της, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο

Στράτος Λούβαρης
Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί η 24χρονη οδηγός του αυτοκινήτου που τα ξημερώματα της Παρασκευής οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και προσέκρουσε σε 15 σταθμευμένα οχήματα.

Σε βάρος της, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αποτελέσματα της αλκοολομέτρησης έδειξαν ότι η νεαρή οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από τα όρια της διοικητικής παράβασης και για τον λόγο αυτό της επιβλήθηκε το προβλεπόμενο χρηματικό πρόστιμο, καθώς και η αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης.

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένη οδηγός έπεσε σε 15 σταθμευμένα ΙΧ (2)


Η 24χρονη φέρεται να υποστηρίζει πως το αυτοκίνητο που οδηγούσε παρουσίασε τεχνική βλάβη, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο, να προσκρούσει σε σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια, φτάνοντας στην οδό Μάρκου Μπότσαρη, να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένη οδηγός έπεσε σε 15 σταθμευμένα ΙΧ


Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο εκείνη τη στιγμή φαίνεται ότι επέβαινε η 24χρονη οδηγός μαζί με τρεις φίλες της.

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένη οδηγός έπεσε σε σταθμευμένα ΙΧ (3)


Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα, με το όχημα της 24χρονης να καταλήγει πάνω σε συνολικά 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα, καθώς και σε κατάστημα και περίπτερο.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το protothema.gr αποτυπώνεται η στιγμή που η 24χρονη προσκρούει σε ένα από τα οχήματα και εκείνο περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Αμέσως μετά φαίνονται πολίτες να τρέχουν για να βοηθήσουν, ενώ λίγη ώρα αργότερα στο σημείο έφτασαν και αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή της.

Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.
Στράτος Λούβαρης
