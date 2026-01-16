Στο αυτόφωρο η 24χρονη που χτύπησε 15 σταθμευμένα ΙΧ στη Θεσσαλονίκη: «Το αυτοκίνητό μου παρουσίασε βλάβη», υποστήριξε

Στο βίντεο που δημοσίευσε το protothema.gr αποτυπώνεται η στιγμή που η 24χρονη προσκρούει σε ένα από τα οχήματα και εκείνο περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Αμέσως μετά φαίνονται πολίτες να τρέχουν για να βοηθήσουν, ενώ λίγη ώρα αργότερα στο σημείο έφτασαν και αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή της.Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.