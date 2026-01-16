Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Πόσο καλή ιδέα είναι να ρωτάμε πρώτα Gemini και ChatGPT για την υγεία μας; Οι ειδικοί απαντούν
Πόσο καλή ιδέα είναι να ρωτάμε πρώτα Gemini και ChatGPT για την υγεία μας; Οι ειδικοί απαντούν
Όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη για άμεσες απαντήσεις σε ζητήματα υγείας, αλλά τα ερωτήματα για την αξιοπιστία και την ασφάλεια παραμένουν
Ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων στρέφεται στις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGTP και το Gemini για να λάβει πάσης φύσεως συμβουλή: από ιδέες γευμάτων μέχρι ιατρικά και νομικά ζητήματα. Έρευνα της Clio (εταιρεία νομικού λογισμικού) έδειξε ότι το 57% των καταναλωτών τις έχουν χρησιμοποιήσει ή θα τις χρησιμοποιούσαν για να απαντήσουν σε μια νομική ερώτηση. Την ίδια στιγμή, 1 στους 3 Αμερικανούς τις αξιοποιεί σε εβδομαδιαία βάση (και 1 στους 10 καθημερινά) για θέματα υγείας, σύμφωνα με ανάλυση της Zocdoc (εταιρεία παροχής online υπηρεσιών).
Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο Business Insider, ο διευθύνων σύμβουλος της Zocdoc, Oliver Kharraz, σημείωσε στην έκθεση πως «η ΑΙ θα γίνει το βασικό εργαλείο για τις ανάγκες προληπτικής φροντίδας, όπως ο έλεγχος συμπτωμάτων, καθώς και για εργασίες ρουτίνας, όπως οι ανανεώσεις συνταγών». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πιστεύει πως «οι ασθενείς θα αναγνωρίσουν ότι δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη συντριπτική πλειονότητα των αλληλεπιδράσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης – ειδικά εκείνες που απαιτούν ανθρώπινη κρίση, ενσυναίσθηση ή σύνθετη λήψη αποφάσεων».
Παρόλο που η (γενετική) τεχνητή νοημοσύνη έχει εκδημοκρατήσει την πρόσβαση σε σύνθετες και δυσνόητες πληροφορίες, έχει μεταμορφώσει και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν οι ειδικοί – για παράδειγμα ιατροί και νομικοί – με τους ανθρώπους. Ο Jamie Berger, δικηγόρος οικογενειακού δικαίου, αναφέρει ότι «πρέπει να διαλύσουμε τις πληροφορίες που κατάφεραν να αποκτήσουν, σε σχέση με το τι πραγματικά συμβαίνει στην υπόθεσή τους και να δουλέψουμε “προς τα πίσω”». Είναι σύνηθες φαινόμενο οι άνθρωποι να φτάνουν στο γραφείο του έχοντας κάνει την έρευνά τους και όντας εξοπλισμένοι με ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης. Ωστόσο, συχνά αυτό είναι γενικό και δεν εφάπτεται στην περίπτωσή τους. «Πρέπει να (ξανα)χτίσεις τη σχέση δικηγόρου-πελάτη με έναν τρόπο που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Δεν συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν τόσα πολλά παρακλάδια στην πορεία, που δεν πρόκειται για μια γραμμική διαδρομή από το Α στο Ω».
Το μεγάλο πλεονέκτημα των chatbots είναι ο χρόνος. Ενώ οι ιατροί πιέζονται να αξιολογούν και να συμβουλεύουν ταχύτατα τους ασθενείς, αυτά είναι πάντα διαθέσιμα, στην προέκταση του χεριού των χρηστών, και σχεδιασμένα για να απαντούν με τρόπο που τους επιβεβαιώνει. Καλύπτουν μία άμεση ανάγκη των ανθρώπων, οι οποίοι συχνά παραμένουν μήνες στη λίστα αναμονής για ραντεβού ή παλεύουν με την ασφαλιστική τους εταιρεία για την κάλυψη των εξόδων. «Τους αρέσει πολύ το γεγονός ότι το ChatGPT δεν φεύγει ποτέ, δεν κοιμάται ποτέ, δεν λέει ποτέ όχι ή “συγγνώμη, η λίστα σας είναι πολύ μεγάλη”», εξηγεί η Hannah Allen, επικεφαλής ιατρική σύμβουλος της Heidi, ενός εργαλείου ιατρικής καταγραφής με τεχνητή νοημοσύνη. Με λίγα λόγια, η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως «δεύτερη γνώμη» χωρίς την αναμονή.
Τι συμβαίνει, όμως, με το αγκάθι της παραπληροφόρησης; Δημοσκόπηση της ομάδας πολιτικής υγείας KFF έδειξε ότι το 17% των ενηλίκων στις ΗΠΑ συμβουλεύονται chatbots τεχνητής νοημοσύνης τουλάχιστον μία φορά το μήνα, αλλά το 56% αυτών δεν ήταν σίγουροι ότι οι πληροφορίες ήταν ακριβείς. Ταυτόχρονα, χωρίς την παροχή λεπτομερειών, είναι πιθανό να δώσουν γενικές συμβουλές. Από την άλλη, η παροχή (υπερβολικά) πολλών προσωπικών στοιχείων δεν ενδείκνυται. Για παράδειγμα, ο HIPAA, ο ομοσπονδιακός νόμος των ΗΠΑ που προστατεύει τις εμπιστευτικές πληροφορίες υγείας, δεν ισχύει για τα καταναλωτικά προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ελλοχεύει ο κίνδυνος να υπονομευθεί η προστασία που παρέχει το απόρρητο μεταξύ επαγγελματία και πελάτη.
Ωστόσο, το chatbot εξακολουθεί να απαντά σε ερωτήσεις που σχετίζονται με την υγεία και το δίκαιο, ενώ ανακοίνωσε και την κυκλοφορία του ChatGPT Health, το οποίο έχει σχεδιαστεί «για να υποστηρίζει, όχι να αντικαθιστά, την ιατρική περίθαλψη. Δεν προορίζεται για διάγνωση ή θεραπεία».
Σε κάθε περίπτωση, η δημοτικότητα των εν λόγω εφαρμογών έχει εκτοξευθεί και δύσκολα αναχαιτίζεται. Οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να κάνουν τις δικές τους έρευνες. Αντί να «πολεμήσουν» αυτό το φαινόμενο, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι υπάρχει περιθώριο να τους συμβουλεύσουν σχετικά με τους καλύτερους τρόπους χρήσης τους. «Ως κλινικοί γιατροί, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αυτό μπορεί να είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται και μπορεί να είναι πολύ βοηθητικό, ειδικά με καθοδήγηση και ενσωμάτωσή του στα θεραπευτικά μας σχέδια. Αλλά μπορεί να πάει στραβά αν δεν προσέξουμε», καταλήγει η Heidi Schrumpf, διευθύντρια κλινικών υπηρεσιών στην πλατφόρμα τηλεθεραπείας Marvin Behavioral Health.
Πηγή: ygeiamou
Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο Business Insider, ο διευθύνων σύμβουλος της Zocdoc, Oliver Kharraz, σημείωσε στην έκθεση πως «η ΑΙ θα γίνει το βασικό εργαλείο για τις ανάγκες προληπτικής φροντίδας, όπως ο έλεγχος συμπτωμάτων, καθώς και για εργασίες ρουτίνας, όπως οι ανανεώσεις συνταγών». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πιστεύει πως «οι ασθενείς θα αναγνωρίσουν ότι δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη συντριπτική πλειονότητα των αλληλεπιδράσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης – ειδικά εκείνες που απαιτούν ανθρώπινη κρίση, ενσυναίσθηση ή σύνθετη λήψη αποφάσεων».
Παρόλο που η (γενετική) τεχνητή νοημοσύνη έχει εκδημοκρατήσει την πρόσβαση σε σύνθετες και δυσνόητες πληροφορίες, έχει μεταμορφώσει και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν οι ειδικοί – για παράδειγμα ιατροί και νομικοί – με τους ανθρώπους. Ο Jamie Berger, δικηγόρος οικογενειακού δικαίου, αναφέρει ότι «πρέπει να διαλύσουμε τις πληροφορίες που κατάφεραν να αποκτήσουν, σε σχέση με το τι πραγματικά συμβαίνει στην υπόθεσή τους και να δουλέψουμε “προς τα πίσω”». Είναι σύνηθες φαινόμενο οι άνθρωποι να φτάνουν στο γραφείο του έχοντας κάνει την έρευνά τους και όντας εξοπλισμένοι με ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης. Ωστόσο, συχνά αυτό είναι γενικό και δεν εφάπτεται στην περίπτωσή τους. «Πρέπει να (ξανα)χτίσεις τη σχέση δικηγόρου-πελάτη με έναν τρόπο που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Δεν συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν τόσα πολλά παρακλάδια στην πορεία, που δεν πρόκειται για μια γραμμική διαδρομή από το Α στο Ω».
Η Τεχνητή Νοημοσύνη σε ρόλο αυθεντίαςΌπως ένας πραγματικός ειδικός, έτσι και τα chatbots μιλούν με τόνο αυθεντίας – χαρακτηριστικό που τα κάνει πολύ πειστικά – και μπορούν να εξηγήσουν τις πιο σύνθετες έννοιες με απλό τρόπο, αναλύοντάς τες χωρίς τεχνική ορολογία. Το 1/3 των Αμερικανών απάντησε θετικά στο ερώτημα «Θα εμπιστευόσασταν ποτέ το ChatGPT περισσότερο από έναν ανθρώπινο ειδικό;», αν και ήταν λιγότερο πιθανό να το συμβουλευτούν για ιατρικά ή νομικά ζητήματα, όπως προέκυψε από δημοσκόπηση της Survey Monkey (πλατφόρμα δημιουργίας ερευνών) και της Express Legal Funding (εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών).
Το μεγάλο πλεονέκτημα των chatbots είναι ο χρόνος. Ενώ οι ιατροί πιέζονται να αξιολογούν και να συμβουλεύουν ταχύτατα τους ασθενείς, αυτά είναι πάντα διαθέσιμα, στην προέκταση του χεριού των χρηστών, και σχεδιασμένα για να απαντούν με τρόπο που τους επιβεβαιώνει. Καλύπτουν μία άμεση ανάγκη των ανθρώπων, οι οποίοι συχνά παραμένουν μήνες στη λίστα αναμονής για ραντεβού ή παλεύουν με την ασφαλιστική τους εταιρεία για την κάλυψη των εξόδων. «Τους αρέσει πολύ το γεγονός ότι το ChatGPT δεν φεύγει ποτέ, δεν κοιμάται ποτέ, δεν λέει ποτέ όχι ή “συγγνώμη, η λίστα σας είναι πολύ μεγάλη”», εξηγεί η Hannah Allen, επικεφαλής ιατρική σύμβουλος της Heidi, ενός εργαλείου ιατρικής καταγραφής με τεχνητή νοημοσύνη. Με λίγα λόγια, η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως «δεύτερη γνώμη» χωρίς την αναμονή.
Τι συμβαίνει, όμως, με το αγκάθι της παραπληροφόρησης; Δημοσκόπηση της ομάδας πολιτικής υγείας KFF έδειξε ότι το 17% των ενηλίκων στις ΗΠΑ συμβουλεύονται chatbots τεχνητής νοημοσύνης τουλάχιστον μία φορά το μήνα, αλλά το 56% αυτών δεν ήταν σίγουροι ότι οι πληροφορίες ήταν ακριβείς. Ταυτόχρονα, χωρίς την παροχή λεπτομερειών, είναι πιθανό να δώσουν γενικές συμβουλές. Από την άλλη, η παροχή (υπερβολικά) πολλών προσωπικών στοιχείων δεν ενδείκνυται. Για παράδειγμα, ο HIPAA, ο ομοσπονδιακός νόμος των ΗΠΑ που προστατεύει τις εμπιστευτικές πληροφορίες υγείας, δεν ισχύει για τα καταναλωτικά προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ελλοχεύει ο κίνδυνος να υπονομευθεί η προστασία που παρέχει το απόρρητο μεταξύ επαγγελματία και πελάτη.
Θα αντικαταστήσει η ΑΙ γιατρούς και ειδικούς;Εκπρόσωπος της OpenAI ανέφερε στο Business Insider ότι το ChatGPT δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τις νομικές ή ιατρικές συμβουλές, αλλά να λειτουργήσει επικουρικά, βοηθώντας τους ανθρώπους να κατανοήσουν τις σχετικές πληροφορίες. Επίσης, η εταιρεία προχωρά σε σειρά μέτρων ώστε να βελτιώνει τις απαντήσεις των μοντέλων και να διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στο παρελθόν, είχε διευκρινίσει ότι οι χρήστες δεν μπορούν να απευθύνονται στο ChatGPT για «παροχή εξατομικευμένων συμβουλών που απαιτούν άδεια, όπως νομικές ή ιατρικές συμβουλές, χωρίς την κατάλληλη συμμετοχή ενός εξουσιοδοτημένου επαγγελματία».
Ωστόσο, το chatbot εξακολουθεί να απαντά σε ερωτήσεις που σχετίζονται με την υγεία και το δίκαιο, ενώ ανακοίνωσε και την κυκλοφορία του ChatGPT Health, το οποίο έχει σχεδιαστεί «για να υποστηρίζει, όχι να αντικαθιστά, την ιατρική περίθαλψη. Δεν προορίζεται για διάγνωση ή θεραπεία».
Σε κάθε περίπτωση, η δημοτικότητα των εν λόγω εφαρμογών έχει εκτοξευθεί και δύσκολα αναχαιτίζεται. Οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να κάνουν τις δικές τους έρευνες. Αντί να «πολεμήσουν» αυτό το φαινόμενο, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι υπάρχει περιθώριο να τους συμβουλεύσουν σχετικά με τους καλύτερους τρόπους χρήσης τους. «Ως κλινικοί γιατροί, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αυτό μπορεί να είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται και μπορεί να είναι πολύ βοηθητικό, ειδικά με καθοδήγηση και ενσωμάτωσή του στα θεραπευτικά μας σχέδια. Αλλά μπορεί να πάει στραβά αν δεν προσέξουμε», καταλήγει η Heidi Schrumpf, διευθύντρια κλινικών υπηρεσιών στην πλατφόρμα τηλεθεραπείας Marvin Behavioral Health.
Πηγή: ygeiamou
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα