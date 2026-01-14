Σεισμός τώρα 3,2 Ρίχτερ στη Σαντορίνη

Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Σεισμός στην Σαντορίνη: 3,2 R στη θαλάσσια περιοχή, το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 9,3 χιλιόμετρα
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί της Τετάρτης 14/01 στη θαλάσσια περιοχή της Σαντορίνης, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 10:56 (τοπική ώρα) σε απόσταση περίπου 9 χιλιομέτρων βορειοανατολικά του Μεγαλοχωρίου.
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 9,3 χιλιόμετρα.
