Χωρίς ταξί και σήμερα η χώρα
ΕΛΛΑΔΑ
Απεργία ταξί Απεργιακές κινητοποιήσεις Ταξί

Χωρίς ταξί και σήμερα η χώρα

Συνεχίζεται η απεργία στα ταξί, τα αιτήματα των οδηγών

Χωρίς ταξί και σήμερα η χώρα
Συνεχίζονται και σήμερα, Τετάρτη (14/1), οι απεργιακές κινητοποιήσεις στα ταξί.

Οι 48ωρες κινητοποιήσεις είχαν προκηρυχθεί αρχικά από το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), ωστόσο επεκτάθηκαν σε όλη την Ελλάδα, καθώς συμμετέχει σε αυτές η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί & Αγοραίων (ΠΟΕΙΑΤΑ).

Χθες, Τρίτη (13/1), οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί πραγματοποίησαν στην Αθήνα μαζική μηχανοκίνητη πορεία προς το υπουργείο Μεταφορών.

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνδικάτου, τα βασικά αιτήματα της 48ωρης απεργίας είναι:

1. Ηλεκτροκίνηση: Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης έως το 2035, καθώς το κόστος κτήσης και οι υποδομές φόρτισης καθιστούν το μέτρο οικονομική εξόντωση.

2. Διαχωρισμός Ταξί – Ε.Ι.Χ.: Καθιέρωση ελάχιστης μίσθωσης 150€ (συν ΦΠΑ) για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό, ώστε να σταματήσει η υφαρπαγή του μεταφορικού έργου.

3. Πολυεθνικές εφαρμογές: Πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού από εταιρείες που λειτουργούν ανεξέλεγκτα και συχνά χωρίς φορολογική έδρα στην Ελλάδα.

4. Λεωφορειολωρίδες: Δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων από τα έμφορτα ταξί.

Κλείσιμο
5. Φορολογικό: Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος που χαρακτηρίζεται «ληστρική επιδρομή».

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης