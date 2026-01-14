Χωρίς ταξί και σήμερα η χώρα
Συνεχίζεται η απεργία στα ταξί, τα αιτήματα των οδηγών
Συνεχίζονται και σήμερα, Τετάρτη (14/1), οι απεργιακές κινητοποιήσεις στα ταξί.
Οι 48ωρες κινητοποιήσεις είχαν προκηρυχθεί αρχικά από το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), ωστόσο επεκτάθηκαν σε όλη την Ελλάδα, καθώς συμμετέχει σε αυτές η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί & Αγοραίων (ΠΟΕΙΑΤΑ).
Χθες, Τρίτη (13/1), οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί πραγματοποίησαν στην Αθήνα μαζική μηχανοκίνητη πορεία προς το υπουργείο Μεταφορών.
1. Ηλεκτροκίνηση: Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης έως το 2035, καθώς το κόστος κτήσης και οι υποδομές φόρτισης καθιστούν το μέτρο οικονομική εξόντωση.
2. Διαχωρισμός Ταξί – Ε.Ι.Χ.: Καθιέρωση ελάχιστης μίσθωσης 150€ (συν ΦΠΑ) για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό, ώστε να σταματήσει η υφαρπαγή του μεταφορικού έργου.
3. Πολυεθνικές εφαρμογές: Πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού από εταιρείες που λειτουργούν ανεξέλεγκτα και συχνά χωρίς φορολογική έδρα στην Ελλάδα.
4. Λεωφορειολωρίδες: Δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων από τα έμφορτα ταξί.
5. Φορολογικό: Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος που χαρακτηρίζεται «ληστρική επιδρομή».
Τα αιτήματα του ΣΑΤΑΣύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνδικάτου, τα βασικά αιτήματα της 48ωρης απεργίας είναι:
