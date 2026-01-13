Απεργία ταξί: Με καπνογόνα και κόρνες οδεύουν προς το υπουργείο Μεταφορών
Σε 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί, τι ζητούν
Χειρόφρενο τράβηξαν από σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, οι ιδιοκτήτες ταξί, ξεκινώντας 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις.
Οι αυτοκινητιστές συγκεντρώθηκαν νωρίς το πρωί στη συμβολή της Σπύρου Πάτση με τη Λεωφόρο Αθηνών και πραγματοποιούν αυτή την ώρα μαζική μηχανοκίνητη πορεία. Η πομπή, υπό τους ήχους κορναρισμάτων και με καπνογόνα, διασχίζει κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Περνώντας από το Μεταξουργείο, την οδό Μάρνης, την Πατησίων και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τα κίτρινα οχήματα αναμένεται να καταλήξουν στο Υπουργείο Μεταφορών.
1. Ηλεκτροκίνηση: Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης έως το 2035, καθώς το κόστος κτήσης και οι υποδομές φόρτισης καθιστούν το μέτρο οικονομική εξόντωση.
2. Διαχωρισμός Ταξί – Ε.Ι.Χ.: Καθιέρωση ελάχιστης μίσθωσης 150€ (συν ΦΠΑ) για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό, ώστε να σταματήσει η υφαρπαγή του μεταφορικού έργου.
3. Πολυεθνικές εφαρμογές: Πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού από εταιρείες που λειτουργούν ανεξέλεγκτα και συχνά χωρίς φορολογική έδρα στην Ελλάδα.
4. Λεωφορειολωρίδες: Δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων από τα έμφορτα ταξί.
5. Φορολογικό: Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος που χαρακτηρίζεται «ληστρική επιδρομή».
Τα αιτήματα του ΣΑΤΑΣύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνδικάτου, τα βασικά αιτήματα της 48ωρης απεργίας είναι:
Το ΣΑΤΑ προειδοποιεί πως «αν η κυβέρνηση συνεχίσει να αγνοεί τα δίκαια αιτήματά μας, η απάντηση μας θα είναι σφοδρή, αγωνιστική και με μεγάλες εκπλήξεις».
