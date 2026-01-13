Η κατάσταση θα έπρεπε να ανησυχεί τους υπεύθυνους εδώ και καιρό, λέει ο πρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Ο μόνος λόγος που αποφεύχθηκαν τα χειρότερα ήταν η έγκαιρη παρέμβαση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, δηλώνει ο Παναγιώτης Ψαρρός
«Το πόρισμα μας δικαιώνει πλήρως» δηλώνει στο protothema.gr, ο Παναγιώτης Ψαρρός, πρόεδρος Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας μετά το πόρισμα της Επιτροπής που συστήθηκε για να διαπιστωθούν ακριβώς τα αίτια του μπλακ άουτ στον FIR Αθηνών στις 4 Ιανουαρίου.
Παράλληλα, τονίζει ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο αποφεύχθηκαν τα χειρότερα στις 4 Ιανουαρίου ήταν η έγκαιρη παρέμβαση των ελεγκτών της εναέριας κυκλοφορίας.
«Αυτό που δεν μας λέει το πόρισμα είναι την ακριβή αιτία που συνέβη το περιστατικό, καθώς όπως λέει ότι τα αίτια θα μπορούσαν να είναι πολλά και διαφορετικά και επειδή δεν υπάρχουν αρχεία καταγραφής δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ακριβώς την αιτία. Αυτό σε συνδυασμό ότι αναφέρεται ότι το σύστημα είναι τόσο παλιό που δεν υπάρχει ουσιαστική εγγύηση της λειτουργίας του, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρέπει άμεσα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να κάνει αξιολόγηση της ασφάλειας, αυτό που λέμε safety assessment και να αποφασίσει τον τρόπο που θα παρέχει, ότι ο έλεγχος από εδώ και μπρος μέχρι να διευκρινιστούν τα αίτια και να επιλυθούν όλες οι επισημάνσεις που λέει το πόρισμα, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παρέχεται το 100% της χωρητικότητας και το ότι γίνεται αυτό μέχρι σήμερα με παρέμβαση της διοίκησης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη διοίκηση για αυτό το γεγονός και είναι υπόλογοι και απέναντι στους ελεγκτές και απέναντι στο επιβατικό κοινό».
«Η κατάσταση δυστυχώς είναι αυτή που περιγράφει το πόρισμα και θα έπρεπε να έχει ανησυχήσει τους υπευθύνους εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουμε κάνει εκκλήσεις εδώ και πολλά χρόνια με κάθε ευκαιρία. Δυστυχώς, αντί να λάβουν σοβαρά τις εκκλήσεις μας οι αρμόδιοι μας κατηγορούσαν για συνδικαλιστικές επιδιώξεις, ενώ στην ουσία αυτό που κάναμε ήταν να πούμε την αλήθεια ως επαγγελματίες και με το αίσθημα ευθύνης που έχουμε απέναντι στην ασφάλεια των επιβατών».
Σχετικά με τις μελλοντικές κινήσεις της Ένωσης, ο Παναγιώτης Ψαρρός έκανε λόγο για συνέχιση των προσπαθειών προκειμένου να εξοριστούν τα υπάρχοντα συστήματα.
«Θα συνεχίσουμε να απαιτούμε τον εξορισμό των συστημάτων. Άμεσα, όπως σας είπα πριν, πρέπει η διοίκηση, της ΥΠΑ, να πάρει το πόρισμα, να κάνει εκτίμηση ασφαλείας, και δεν μπορεί να συνεχιστεί πλέον το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθήνα-Μακεδονίας να εξυπηρετεί τη χωρητικότητα στο 100% μέχρι έως ότου να εξασφαλιστεί ότι θα έχει ένα σύστημα το οποίο θα είναι αξιόπιστο και θα μπορεί να εγγυηθεί την συνέχιση της λειτουργίας του χωρίς να κινδυνεύουμε από περιστατικά σαν αυτά τις 4ης Ιανουαρίου», δήλωσε.
«Μας δικαιώνει πλήρως»«Καταρχάς, το πόρισμα στην περιγραφή της κατάστασης δικαιώνει πλήρως την Ένωση Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας τόσο για όσα έχει αναφέρει τόσα χρόνια για την κατάσταση του εξοπλισμού, για τον απαρχαιωμένο εξοπλισμό, για τις δυσλειτουργίες που παρουσιάζει, καθώς επίσης και για το γεγονός ότι στις 4 Ιανουαρίου ο μόνος λόγος που αποφεύχθηκαν τα χειρότερα ήταν η έγκαιρη παρέμβαση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, και στη διαχείριση που έκαναν στα αεροσκάφη που ήταν στον αέρα, αλλά και στην σωστή απόφαση να επιβληθεί περιορισμός που στην ουσία να κλείσει το FIR Αθηνών», δηλώνει αρχικά και προσθέτει:
«Οι αρμόδιοι μας κατηγορούν για συνδικαλιστικές επιδιώξεις»Αναφορικά με απαρχαιωμένα συστήματα που περιγράφονται μέσα στο πόρισμα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το VCRS που θα έρεπε να έχει αλλάξει από το 2019, ο κ. Ψαρρός τόνισε:
