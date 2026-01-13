Δεν υπήρχε ούτε κυβερνοεπίθεση, ούτε εξωγήινοι για το μπλακ άουτ, περιμένουμε να πέσουν κεφάλια, λέει η αντιπρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Δεν υπήρχε ούτε κυβερνοεπίθεση, ούτε εξωγήινοι για το μπλακ άουτ, περιμένουμε να πέσουν κεφάλια, λέει η αντιπρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Για πλήρη δικαίωση των ελεγκτών κάνει λόγο η Όλγα Τόκη που αναρωτιέται πώς θα εξυπηρετηθεί η εναέρια κυκλοφορία μετά τις διαπιστώσεις του πορίσματος
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το πόρισμα που βγήκε νωρίτερα αναφορικά με τις αιτίες για το ολικό μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, που προκάλεσε χάος στα αεροδρόμια όλης της χώρας.
Μιλώντας στο protothema.gr, η Όλγα Τόκη, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, κάνει λόγο για ένα πόρισμα που τους δικαιώνει πλήρως.
Παράλληλα, όπως δήλωσε, οι Ελεγκτές αναμένουν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας να κάνει πράξη τις εξαγγελίες του για την αποπομπή των υπευθύνων.
«Περιμένουμε από τον κύριο υπουργό να δούμε ποια θα είναι τα κεφάλια που θα πέσουν, όπως υποσχέθηκε. Περιμένουμε επίσης να δούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Πώς θα εξυπηρετηθεί, δηλαδή, όλη αυτή η αεροπορική κίνηση», τονίζει.
«Δεν υπήρχε ούτε κυβερνοεπίθεση, ούτε... εξωγήινοι»«Το πόρισμα μας δικαιώνει πλήρως. Από την πρώτη στιγμή λέγαμε ότι δεν υπήρχε ούτε κυβερνοεπίθεση, ούτε... εξωγήινοι. Ήταν το χάλι της ΥΠΑ που έφταιγε», δηλώνει χαρακτηριστικά η αντιπρόεδρος της Ένωσης.
