Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα για διακίνηση παράνομων μεταναστών σε Έβρο και Ροδόπη
Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα για διακίνηση παράνομων μεταναστών σε Έβρο και Ροδόπη
Επιχείρησαν να μεταφέρουν με αυτοκίνητα 26 παράνομους μετανάστες στο εσωτερικό της χώρας
Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων για διακίνηση παράνομων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας προχώρησε τη Δευτέρα (12/1) σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης.
Ειδικότερα, χθες το πρωί σε επαρχιακή οδό του Έβρου αστυνομικοί σε συνεργασία με αξιωματούχους του Frontex συνέλαβαν έναν αλλοδαπό διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 12 παράνομους μετανάστες.
Το ίδιο πρωί στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, η Αστυνομία συνέλαβε έναν ακόμη αλλοδαπό διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα επτά παράνομους μετανάστες.
Επιπλέον, το απόγευμα σε αγροτική περιοχή του Έβρου, αστυνομικοί συνέλαβαν δύο ημεδαπούς διακινητές, διότι ο ένας οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο λειτουργούσε ως προπομπός για την αποφυγή αστυνομικών ελέγχων σε Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε ο δεύτερος, ο οποίος μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα επτά παράνομους μετανάστες.
Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου, Ορεστιάδας και Σαπών.
