Συνελήφθησαν οι υπάλληλοι που κλωτσούσαν και πετούσαν το κουφάρι θαλάσσιας χελώνας στην Κύπρο
Κύμα οργής με το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας - Οι υπάλληλοι κλοτσούν το κουφάρι της χελώνας και στη συνέχεια το πιάνουν και το πετούν με δύναμη στο έδαφος
Μια εικόνα που προκαλεί οργή, αποτροπιασμό και πολλά ερωτηματικά, κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου στην Κύπρο. Τέσσερις εργαζόμενοι του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας στη Πάφο βρέθηκαν με χειροπέδες, μετά την κυκλοφορία ενός βίντεο που τους δείχνει να κακοποιούν το κουφάρι μιας νεκρής θαλάσσιας χελώνας, συμπεριφερόμενοι με πρωτοφανή ασέβεια απέναντι στη φύση.
Η υπόθεση ήρθε στο φως με βίντεο που ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας την αντίδραση των πολιτών. Στο οπτικό υλικό, οι τέσσερις εργάτες φαίνονται να εντοπίζουν το νεκρό ερπετό σε παραλία της Χλώρακας. Αντί όμως να ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την απομάκρυνση και την υγειονομική ταφή του ζώου, επέλεξαν να το μετατρέψουν σε «μπάλα».
Με κινήσεις που παραπέμπουν σε ποδοσφαιρικό αγώνα, οι εργάτες άρχισαν να κλοτσούν το κουφάρι της χελώνας και στη συνέχεια να το πιάνουν και να το πετούν με δύναμη στο έδαφος, γελώντας και διασκεδάζοντας με το μακάβριο θέαμα. Η έλλειψη κάθε ίχνους ενσυναίσθησης και σεβασμού προς ένα προστατευόμενο είδος, έστω και νεκρό, ήταν αυτό που πυροδότησε το κύμα οργής.
Εναντίον τους διερευνώνται αδικήματα που αφορούν την κακομεταχείριση νεκρού ζώου και την παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία της φύσης και της άγριας ζωής.
Παρέμβαση της Αστυνομίας και οι συλλήψειςΗ αντίδραση των αρχών ήταν άμεση. Μόλις το βίντεο περιήλθε στην κατοχή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, οι δράστες ταυτοποιήθηκαν σε χρόνο μηδέν. Πρόκειται για τέσσερα άτομα, εργαζόμενους στο Κοινοτικό Συμβούλιο της περιοχής, οι οποίοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν για ανάκριση.
Καταδίκη από την τοπική αρχήΟ Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας, σε δηλώσεις του, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη και την καταδίκη του για το περιστατικό, ξεκαθαρίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι ανεκτές και δεν αντιπροσωπεύουν το ήθος των εργαζομένων της κοινότητας. Αναμένεται, μάλιστα, να κινηθούν και οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες πέραν των ποινικών.
