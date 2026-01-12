Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Αντιδράσεις για βίντεο με υπαλλήλους να κακομεταχειρίζονται θαλάσσια χελώνα στην Κύπρο, έγινε καταγγελία στην αστυνομία
Μάρτυρες του περιστατικού έγιναν τουρίστες και αποφάσισαν να βιντεοσκοπήσουν τους τέσσερις άνδρες - Ο ένας εξ αυτών, έριχνε επανειλημμένα την χελώνα στο έδαφος και την κλώτσησε, ενώ έτερος απαθανάτιζε τα όσα συνέβαιναν με το κινητό του
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η μεταχείριση θαλάσσιας χελώνας σε παραλία από υπαλλήλους του κοινοτικού συμβουλίου Χλώρακας στην Κύπρο.
Μάρτυρες του περιστατικού έγιναν τουρίστες και αποφάσισαν να βιντεοσκοπήσουν τους τέσσερις άνδρες, σύμφωνα με το philenews.com. Ο ένας εξ αυτών, έριχνε επανειλημμένα την χελώνα στο έδαφος και την κλώτσησε, ενώ έτερος απαθανάτιζε τα όσα συνέβαιναν με το κινητό του.
Πηγές από το κοινοτικό συμβούλιο είπαν στην ιστοσελίδα πως «η χελώνα ήταν ήδη νεκρή» και οι υπάλληλοι «κλήθηκαν για να την παραλάβουν και να τη θάψουν, όπως συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις θανάτων ζώων». Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ίδιοι υποστηρίζουν πως την έριχναν στο έδαφος «για να καθαρίσει από την άμμο».
Στο μεταξύ, για το περιστατικό έχει ήδη γίνει καταγγελία στην αστυνομία. Ενήμερο είναι επίσης το Τμήμα Αλιείας, εκπρόσωπος του οποίου ενημερώθηκε από το κοινοτικό συμβούλιο και κλήθηκε να εξετάσει τη σορό της χελώνας. Όπως ανέφερε στο philenews.com, ο λειτουργός που μετέβη στην αποθήκη του κοινοτικού συμβουλίου όπου βρισκόταν η χελώνα, έκρινε πως ήταν νεκρή και σε προχωρημένη σήψη.
Η σορός της χελώνας παραλήφθηκε από την αστυνομία, με σκοπό να διενεργηθεί νεκροτομή ώστε να διαφανεί ο χρόνος και η αιτία θανάτου.
