Αντιδράσεις για βίντεο με υπαλλήλους να κακομεταχειρίζονται θαλάσσια χελώνα στην Κύπρο, έγινε καταγγελία στην αστυνομία

Μάρτυρες του περιστατικού έγιναν τουρίστες και αποφάσισαν να βιντεοσκοπήσουν τους τέσσερις άνδρες - Ο ένας εξ αυτών, έριχνε επανειλημμένα την χελώνα στο έδαφος και την κλώτσησε, ενώ έτερος απαθανάτιζε τα όσα συνέβαιναν με το κινητό του