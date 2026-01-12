Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Νύχτα βίας στον Ασπρόπυργο: Ρομά έβαλαν φωτιές, πέταξαν πέτρες σε λεωφορείο και οχήματα της ΕΛΑΣ, αστυνομικός τραυματίστηκε στο κεφάλι
Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στους οικισμούς Νέα Ζωή και Νεόκτιστα Ασπροπύργου για τη σύλληψη των δραστών
Επεισοδιακό ήταν το βράδυ της Κυριακής στον Ασπρόπυργο με Ρομά να βάζουν φωτιές στη λεωφόρο ΝΑΤΟ και να πετούν πέτρες σε λεωφορείο και οχήματα της αστυνομίας, με αποτέλεσμα ένας άνδρας της ΕΛ.ΑΣ. να τραυματιστεί στο κεφάλι.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα άγνωστα άτομα αφού έβαλαν φωτιά σε αντικείμενα στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, στη συνέχεια πέταξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο αλλά και ένα όχημα εταιρείας security.
Δεν σταμάτησαν, όμως, εκεί, αφού πέταξαν πέτρες και σε διερχόμενα αυτοκίνητα της ΕΛΑΣ με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να τραυματιστεί στο κεφάλι και να χρειαστεί να μεταφερθεί στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.
Μετά τα επεισόδια, νωρίς το πρωί σήμερα, Δευτέρα, ξεκίνησε επιχείρηση της διεύθυνσης αστυνομίας Δυτικής Αττικής στους οικισμούς Νέα Ζωή και Νεόκτιστα Ασπροπύργου με συμμετοχή στελεχών της ΟΠΚΕ, του ελληνικού FBI,. της ομάδας ΔΙΑΣ και της τροχαίας.
*φωτογραφία αρχείου
