ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Ίλιον, επιχειρούν 22 πυροσβέστες

Νύχτα βίας στον Ασπρόπυργο: Ρομά έβαλαν φωτιές, πέταξαν πέτρες σε λεωφορείο και οχήματα της ΕΛΑΣ, αστυνομικός τραυματίστηκε στο κεφάλι
ΕΛΛΑΔΑ
Ασπρόπυργος Αστυνομικός Λεωφορείο Πέτρες

Νύχτα βίας στον Ασπρόπυργο: Ρομά έβαλαν φωτιές, πέταξαν πέτρες σε λεωφορείο και οχήματα της ΕΛΑΣ, αστυνομικός τραυματίστηκε στο κεφάλι

Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στους οικισμούς Νέα Ζωή και Νεόκτιστα Ασπροπύργου για τη σύλληψη των δραστών

Νύχτα βίας στον Ασπρόπυργο: Ρομά έβαλαν φωτιές, πέταξαν πέτρες σε λεωφορείο και οχήματα της ΕΛΑΣ, αστυνομικός τραυματίστηκε στο κεφάλι
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
19 ΣΧΟΛΙΑ
Επεισοδιακό ήταν το βράδυ της Κυριακής στον Ασπρόπυργο με Ρομά να βάζουν φωτιές στη λεωφόρο ΝΑΤΟ και να πετούν πέτρες σε λεωφορείο και οχήματα της αστυνομίας, με αποτέλεσμα ένας άνδρας της ΕΛ.ΑΣ. να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα άγνωστα άτομα αφού έβαλαν φωτιά σε αντικείμενα στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, στη συνέχεια πέταξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο αλλά και ένα όχημα εταιρείας security.

Δεν σταμάτησαν, όμως, εκεί, αφού πέταξαν πέτρες και σε διερχόμενα αυτοκίνητα της ΕΛΑΣ με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να τραυματιστεί στο κεφάλι και να χρειαστεί να μεταφερθεί στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Μετά τα επεισόδια, νωρίς το πρωί σήμερα, Δευτέρα, ξεκίνησε επιχείρηση της διεύθυνσης αστυνομίας Δυτικής Αττικής στους οικισμούς Νέα Ζωή και Νεόκτιστα Ασπροπύργου με συμμετοχή στελεχών της ΟΠΚΕ, του ελληνικού FBI,. της ομάδας ΔΙΑΣ και της τροχαίας.

*φωτογραφία αρχείου
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
19 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης