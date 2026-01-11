Αλλαγή της νομοθεσίας για τις προσφορές και τις εκπτώσεις ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών

Προτείνει τον περιορισμό των προσφορών σε δύο ανά σεζόν για κάθε επιχείρηση και μία στο τέλος των εκπτώσεων - Ζητά να περιοριστεί χρονικά η Black Friday και να μη διαρκεί, όπως σήμερα, σχεδόν δυόμισι μήνες