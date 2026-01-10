Κύματα παρέσυραν αυτοκίνητα στο λιμάνι της Τήνου, δείτε βίντεο
Κύματα παρέσυραν αυτοκίνητα στο λιμάνι της Τήνου, δείτε βίντεο
Υπενθυμίζεται ότι παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου
Οι θυελλώδεις νοτιάδες άνεμοι που πνέουν δημιούργησαν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες το Σάββατο, ενώ τα ο κυματισμός στο λιμάνι της Τήνου είχε σαν αποτέλεσμα να μπει η θάλασσα στην στεριά.
Στο εξωτερικό λιμάνι της Τήνου, πλησίον του παλαιού κτηρίου «Μάρινερ» η θάλασσα παρέσυρε αυτοκίνητα τα οποία συγκρούστηκαν, σύμφωνα με το tinosnews.gr.
Υπενθυμίζεται ότι παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η κατάσταση αναμένεται να επανεκτιμηθεί αύριο το πρωί, οπότε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.
Στο εξωτερικό λιμάνι της Τήνου, πλησίον του παλαιού κτηρίου «Μάρινερ» η θάλασσα παρέσυρε αυτοκίνητα τα οποία συγκρούστηκαν, σύμφωνα με το tinosnews.gr.
Υπενθυμίζεται ότι παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η κατάσταση αναμένεται να επανεκτιμηθεί αύριο το πρωί, οπότε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα