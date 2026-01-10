Κύματα παρέσυραν αυτοκίνητα στο λιμάνι της Τήνου, δείτε βίντεο
Κύματα παρέσυραν αυτοκίνητα στο λιμάνι της Τήνου, δείτε βίντεο

Υπενθυμίζεται ότι παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου

Κύματα παρέσυραν αυτοκίνητα στο λιμάνι της Τήνου, δείτε βίντεο
Οι θυελλώδεις νοτιάδες άνεμοι που πνέουν δημιούργησαν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες το Σάββατο, ενώ τα ο κυματισμός στο λιμάνι της Τήνου είχε σαν αποτέλεσμα να μπει η θάλασσα στην στεριά.

Στο εξωτερικό λιμάνι της Τήνου, πλησίον του παλαιού κτηρίου «Μάρινερ» η θάλασσα παρέσυρε αυτοκίνητα τα οποία συγκρούστηκαν, σύμφωνα με το tinosnews.gr.


Υπενθυμίζεται ότι παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η κατάσταση αναμένεται να επανεκτιμηθεί αύριο το πρωί, οπότε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

