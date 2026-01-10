Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Απαγορευτικό στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου λόγω των ισχυρών ανέμων
Kλειστές παραμένουν και πορθμειακές γραμμές - Οι άνεμοι φθάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ
Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις συνεχίζουν να προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας και οι οποίοι, σύμφωνα με την ΕΜΥ, φθάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου. Παράλληλα, κλειστές παραμένουν οι πορθμειακές γραμμές Αγία Μαρίνα - Νέα Στύρα, Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα, Ρίο - Αντίρριο, Κυλλήνη - Ζάκυνθος και Κυλλήνη - Κεφαλονιά.
Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να ενημερώνονται πριν από την αναχώρησή τους από τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, καθώς δεν αποκλείονται νέες ματαιώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.
