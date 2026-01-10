Απαγορευτικό στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου λόγω των ισχυρών ανέμων
ΕΛΛΑΔΑ
Απαγορευτικό απόπλου Λιμάνια Πειραιάς Ραφήνα Λαύριο

Kλειστές παραμένουν και πορθμειακές γραμμές - Οι άνεμοι φθάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις συνεχίζουν να προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας και οι οποίοι, σύμφωνα με την ΕΜΥ, φθάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου. Παράλληλα, κλειστές παραμένουν οι πορθμειακές γραμμές Αγία Μαρίνα - Νέα Στύρα, Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα, Ρίο - Αντίρριο, Κυλλήνη - Ζάκυνθος και Κυλλήνη - Κεφαλονιά.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να ενημερώνονται πριν από την αναχώρησή τους από τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, καθώς δεν αποκλείονται νέες ματαιώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

