Εισβολή της κακοκαιρίας στην Αχαΐα: Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στο Ρίο λόγω των δυνατών ανέμων, ισχυρή χαλαζόπτωση στην Πάτρα
Δείτε βίντεο από διάφορες περιοχές της Ελλάδας
Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει από τις πρώτες πρωινές ώρες την Αχαΐα, με τις ισχυρές ριπές των ανέμων να οδηγούν σε δεκάδες πτώσεις δέντρων και κλαδιών σε πολλές περιοχές του νομού.
Το μεγαλύτερο μέτωπο καταγράφεται στην Αιγιάλεια, όπου οι υπηρεσίες του Δήμου και η Πολιτική Προστασία βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για την απομάκρυνση κορμών.
Παράλληλα, προβλήματα σημειώθηκαν και στην Πάτρα, τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και σε γειτονιές όπως η Οβρυά και το Ρίο, όπου δέντρα που δεν άντεξαν στη δύναμη του αέρα κατέρρευσαν πάνω σε οδοστρώματα και πεζοδρόμια.
Στην πόλη σημειώθηκε και ισχυρή χαλαζόπτωση, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και οδηγούς και επιβεβαιώνοντας την ένταση της κακοκαιρίας που σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα.
Μέσα σε λίγα λεπτά, δρόμοι, πεζοδρόμια και αυλές καλύφθηκαν από στρώματα χαλαζιού. Το φαινόμενο συνοδεύτηκε από έντονη βροχόπτωση και ισχυρούς ανέμους, με αποτέλεσμα να σημειωθούν προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς η ορατότητα περιορίστηκε σημαντικά.
Για ακόμη μία φορά, το Ρίο πλημμύρισε το πρωί, καθώς η έντονη κακοκαιρία και οι ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι προκάλεσαν άνοδο της στάθμης της θάλασσας και υπερχείλιση των υδάτων στον παραλιακό δρόμο.
Η περιοχή θύμισε εικόνες… Βενετίας, με τα νερά να καλύπτουν τμήματα του οδοστρώματος και να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.
Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στο Ρίο
Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενο πρόβλημα, τονίζοντας ότι κάθε ισχυρή κακοκαιρία μετατρέπει τον παραλιακό δρόμο σε λίμνη, προκαλώντας ταλαιπωρία και κινδύνους για οδηγούς και πεζούς.
Θυελλώδεις άνεμοι πνέουν στην περιοχή του Αντιρρίου αυτή την ώρα η θάλασσα και τα κύματα έχουν βγει στη στεριά πλημμυρίζοντας τους δρόμους στην Δυτική προβλήτα του Αντιρρίου.
Ψηλά κύματα στο λιμάνι της Τήνου
Οι ισχυροί νοτιάδες που πνέουν σήμερα στην Τήνο επηρεάζουν σημαντικά το νησί, με αυξημένη ένταση ανέμων και έντονο κυματισμό, κυρίως στα νότια και στο εξωτερικό λιμάνι. Σύμφωνα με το tinostoday.gr, οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν δυσκολίες στις μετακινήσεις, τόσο για οχήματα όσο και για πεζούς, ενώ σε ορισμένα σημεία έχουν μεταφερθεί στο οδόστρωμα πέτρες και αντικείμενα.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού, όπου τα κύματα είναι υψηλά και οι ριπές του ανέμου ισχυρές. Συνιστάται οι οδηγοί να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και, όπου είναι εφικτό, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.
Δείτε εικόνα από το λιμάνι της Τήνου:
Πτώσεις δέντρων και έντονη θαλασσοταραχή στο Ναύπλιο
Σοβαρά προβλήματα προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πλήττουν την Αργολίδα, με κύρια χαρακτηριστικά τις πτώσεις δέντρων και κλαδιών σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους, αλλά και την έντονη θαλασσοταραχή σε παραθαλάσσιες περιοχές.
Από τους μανιασμένους ανέμους τεράστια κύματα της θάλασσας έσπρωξαν τα νερά στην παλιά πόλη με αποτέλεσμα δρόμοι να πλημμυρίσουν και να διακοπεί η κυκλοφορία στις οδούς Αμαλίας και Συγγρού.
Άστατος καιρός με πολλά μποφόρ και κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα
Με άστατο καιρό θα κυλήσει το 24ωρο, με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους σε μεγάλο μέρος της χώρας. Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, με φαινόμενα που ενδέχεται να είναι τοπικά ισχυρά σε περιοχές της Ηπείρου, της δυτικής και κεντρικής Στερεάς και της δυτικής και κεντρικής Πελοποννήσου, ενώ από το απόγευμα θα επηρεαστεί και η Θράκη.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και, από τις βραδινές ώρες, και σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και δυτικής χώρας, την ώρα που οι δυτικοί-νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν κατά τόπους τα 8 και πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές, κυρίως στα ανατολικά, με παγετό να σημειώνεται κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες.
Δείτε αναλυτικά την πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα Σάββατο:
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές στην Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο, από το απόγευμα στη Θράκη και από τις βραδινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Αιγαίο.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και από τις βραδινές ώρες και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου, της δυτικής Μακεδονίας και πρόσκαιρα της δυτικής Στερεάς.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7, τοπικά έως 8 και πρόσκαιρα έως 9 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στα ανατολικά. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 19 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.
Τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις απογευματινές ώρες στα θαλάσσια - παραθαλάσσια της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στη Θράκη πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από τις βραδινές ώρες και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής Μακεδονίας.
Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τοπικά 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τοπικά ισχυρές στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και από τις βραδινές ώρες και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου και πρόσκαιρα της δυτικής Στερεάς.
Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 8 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά έως 9 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Στερεά και την κεντρική Πελοπόννησο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της κεντρικής Στερεάς και της κεντρικής Πελοποννήσου.
Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα ανατολικά και νότια έως 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση τις βραδινές ώρες.
Θερμοκρασία: Έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 6 με 8 και στις Κυκλάδες τοπικά έως 9 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση τις βραδινές ώρες.
Θερμοκρασία: Έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές τις βραδινές ώρες.
Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως τις απογευματινές ώρες, με μικρή εξασθένηση τις βραδινές ώρες.
Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά έως 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Έως 19 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.
Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Έως 12 βαθμούς Κελσίου.
Με πληροφορίες από thebest.gr, Tempo24
