Κατέρρευσε τμήμα ψευδοροφής καταστήματος σε εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης: Μία τραυματίας, δείτε βίντεο

Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο - Η ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας του εμπορικού κέντρου