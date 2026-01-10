Κατέρρευσε τμήμα ψευδοροφής καταστήματος σε εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης: Μία τραυματίας, δείτε βίντεο
Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο - Η ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας του εμπορικού κέντρου

Στράτος Λούβαρης
Στο νοσοκομείο Παπανικολάου μεταφέρθηκε το απόγευμα του Σαββάτου μια γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε όταν κατέρρευσε τμήμα της ψευδοροφής καταστήματος εστίασης σε εμπορικό κέντρο της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 19:00, με τη γυναίκα να φέρει κακώσεις στο κεφάλι και στον αυχένα.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Αρχών, με διασώστες του ΕΚΑΒ να σπεύδουν στο σημείο, να της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και να τη μεταφέρουν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η τραυματίας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την ΕΛΑΣ.




Ανακοίνωση της LAMDA MALLS

Η εταιρεία LAMDA MALLS με ανακοίνωσή της ενημερώνει τα ακόλουθα:

«Το Σάββατο το απόγευμα σημειώθηκε μερική αποκόλληση τμήματος της ψευδοροφής του καταστήματος εστίασης «ΤΟ ΧΡΥΣΟ», το οποίο βρίσκεται εντός του χώρου πολυεστίασης (food court) του εμπορικού κέντρου Mediterranean Cosmos (στη Θεσσαλονίκη).

Από την μερική υποχώρηση της ψευδοροφής τραυματίστηκε μία επισκέπτρια. Η τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου για έλεγχο.

Η λειτουργία του καταστήματος διεκόπη άμεσα.

Το εμπορικό κέντρο προχωρά στη διενέργεια όλων των απαιτούμενων ελέγχων και συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτιών του περιστατικού».
