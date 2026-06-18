Καλά νέα για τους δανειολήπτες από τον Άρειο Πάγο για τον τρόπο τοκισμού των δανείων που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη

«Η προστασία της στέγασης αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα» λέει η Λούκα Κατσέλη





Από Πανεπιστημιακούς καθηγητές και δικηγόρους, αλλά και από την ίδια την, την πρώην υπουργός και ομότιμη καθηγήτρια του ΕΚΠΑ Λούκα Κατσέλη έγινε διεξοδική παρουσίαση και ανάλυση της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και αναπτύχθηκαν όλα τα δικονομικά ενδεχόμενα.



Σωκράτης Φάμελλος, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος και η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου.



Κατ΄ αρχάς, ο πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, επισήμανε ότι η απόφαση της Ολομέλειας «δεν επιδέχεται ούτε ερμηνειών ούτε παρερμηνειών, είναι καθαρή και έχει σαφές περιεχόμενο υπέρ των δανειοληπτών» και συνέχισε:



«Πρόκειται για απόφαση με μείζονα νομική και κοινωνική σημασία. Η Ολομέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου επιβεβαίωσε τον αναγκαστικό χαρακτήρα και την προστατευτική τελεολογία του ν. 3869/2010, θέτοντας εκποδών την αντίληψη ότι οι δικαστικές ρυθμίσεις προστασίας της πρώτης κατοικίας μπορούν να αντιμετωπίζονται ως κοινά τραπεζικά προϊόντα».







H σημερινή εκδήλωση είναι αφορμή να δώσουμε και μια καθαρή απάντηση στους αυτόκλητους συνηγόρους των τραπεζών και των funds, που έσπευσαν να θέσουν εν αμφιβόλω τη σημασία και την εφαρμογή της απόφασης: η δικαστική κρίση δεν επιδέχεται ούτε ερμηνειών ούτε παρερμηνειών. Είναι καθαρή και έχει σαφές περιεχόμενο υπέρ των δανειοληπτών. Ο σεβασμός της απαιτεί πλήρη εφαρμογή χωρίς αστερίσκους, γκρίζες ζώνες ή ερμηνευτικές υπεκφυγές».



Κλείνοντας, ο κ. Κουτσόλαμπρος, τόνισε: «Στηλιτεύσαμε ακόμη, τις καταχρηστικές συμπεριφορές Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων, που φαλκιδεύουν τα δικαιώματα των δανειοληπτών, θέτουν σε κίνδυνο τα περιουσιακά τους δικαιώματα και εκδηλώνουν απαξιωτικές συμπεριφορές έναντι δικηγόρων και οφειλετών».



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Και αυτό, παρά το γεγονός ότι «αποδεικνύουμε, με την καθημερινή δράση και τις πρωτοβουλίες μας, ότι ο ρόλος του δικηγορικού σώματος δεν εξαντλείται στην ατομική υπεράσπιση, αλλά περιλαμβάνει και τη θεσμική υπεράσπιση του κράτους δικαίου, της κοινωνικής προστασίας και της πρόσβασης των πολιτών στη Δικαιοσύνη».



Λούκα Κατσέλη: Ο τόκος για διάσωση κύριας κατοικίας πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση Από την πλευρά της η κυρία



Ορίζει δε τη δόση ως οροφή και όχι ως βάση υπολογισμού και να είναι συμβατή με τις ανάγκες κάθε οφειλέτη. Ενστερνίζεται τη δυνατότητα απαλλαγής φυσικών προσώπων σε μόνιμη και διάσωση κύριας κατοικίας και αναγκαίο διαμεσολαβητικό ρόλο ενός δικαστή.



Θετική για τους δανειολήπτες χαρακτηρίστηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη (ν. 3869/2010), κατά την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, με θέμα «Η εφαρμογή της υπ΄ αριθ. 6/2026 απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο εκτοκισμού των ρυθμίσεων του ν. 3869/2010, για την ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων».Από Πανεπιστημιακούς καθηγητές και δικηγόρους, αλλά και από την ίδια την, την πρώην υπουργός και ομότιμη καθηγήτρια του ΕΚΠΑ Λούκα Κατσέλη έγινε διεξοδική παρουσίαση και ανάλυση της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και αναπτύχθηκαν όλα τα δικονομικά ενδεχόμενα.Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕκαι η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας»Κατ΄ αρχάς, ο πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, επισήμανε ότι η απόφαση της Ολομέλειας «δεν επιδέχεται ούτε ερμηνειών ούτε παρερμηνειών, είναι καθαρή και έχει σαφές περιεχόμενο υπέρ των δανειοληπτών» και συνέχισε:«Πρόκειται για απόφαση με μείζονα νομική και κοινωνική σημασία. Η Ολομέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου επιβεβαίωσε τον αναγκαστικό χαρακτήρα και την προστατευτική τελεολογία του ν. 3869/2010, θέτοντας εκποδών την αντίληψη ότι οι δικαστικές ρυθμίσεις προστασίας της πρώτης κατοικίας μπορούν να αντιμετωπίζονται ως κοινά τραπεζικά προϊόντα».Σε άλλο σημείο, ο πρόεδρος του ΔΣΑ επισήμανε: «Η απόφαση αφορά χιλιάδες δανειολήπτες οι οποίοι, έχοντας ήδη κριθεί δικαστικά ως υπερχρεωμένοι, αδυνατούντες εν τοις πράγμασιν να ανταποκριθούν στις αρχικές τους υποχρεώσεις, βρέθηκαν τα τελευταία χρόνια αντιμέτωποι με δυσανάλογες επιβαρύνσεις από πρακτικές εκτοκισμού που απειλούσαν να ακυρώσουν εν τοις πράγμασιν τη δικαστική προστασία της πρώτης κατοικίας τους.H σημερινή εκδήλωση είναι αφορμή να δώσουμε και μια καθαρή απάντηση στους αυτόκλητους συνηγόρους των τραπεζών και των funds, που έσπευσαν να θέσουν εν αμφιβόλω τη σημασία και την εφαρμογή της απόφασης: η δικαστική κρίση δεν επιδέχεται ούτε ερμηνειών ούτε παρερμηνειών. Είναι καθαρή και έχει σαφές περιεχόμενο υπέρ των δανειοληπτών. Ο σεβασμός της απαιτεί πλήρη εφαρμογή χωρίς αστερίσκους, γκρίζες ζώνες ή ερμηνευτικές υπεκφυγές».Κλείνοντας, ο κ. Κουτσόλαμπρος, τόνισε: «Στηλιτεύσαμε ακόμη, τις καταχρηστικές συμπεριφορές Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων, που φαλκιδεύουν τα δικαιώματα των δανειοληπτών, θέτουν σε κίνδυνο τα περιουσιακά τους δικαιώματα και εκδηλώνουν απαξιωτικές συμπεριφορές έναντι δικηγόρων και οφειλετών».Δεν παρέλειψε ο πρόεδρος του ΔΣΑ να επισημάνει το γεγονός ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκανε δεκτή με την υπ΄ αριθμ. 6/2026 απόφασή της την παρέμβαση των Δικηγορικών Συλλόγων στην υπόθεση αυτή, ενώ αντίθετα το Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας απέβαλε τους Δικηγορικούς Συλλόγους προς υποστήριξη κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.Και αυτό, παρά το γεγονός ότι «αποδεικνύουμε, με την καθημερινή δράση και τις πρωτοβουλίες μας, ότι ο ρόλος του δικηγορικού σώματος δεν εξαντλείται στην ατομική υπεράσπιση, αλλά περιλαμβάνει και τη θεσμική υπεράσπιση του κράτους δικαίου, της κοινωνικής προστασίας και της πρόσβασης των πολιτών στη Δικαιοσύνη».Από την πλευρά της η κυρία Κατσέλη , εμπνεύστρια του νόμου 3869/2010, χαρακτήρισε ιστορική την απόφαση του Αρείου Πάγου και μεταξύ των άλλων, τόνισε: «Ο τόκος για διάσωση κύριας κατοικίας πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση. Είναι ξεκάθαρη, σύμφωνα με σκεπτικό του νομοθέτη και δεν επιδέχεται διαφορετική ερμηνεία. Είναι αυτοτελής ρύθμιση. Προς εξυπηρέτηση του Δημοσίου συμφέροντος αναγνωρίζει το δικαίωμα στη στέγαση ως προστατευόμενο συνταγματικό δικαίωμα και το δικαίωμα σε μία αξιοπρεπή διαβίωση του οφειλέτη.Ορίζει δε τη δόση ως οροφή και όχι ως βάση υπολογισμού και να είναι συμβατή με τις ανάγκες κάθε οφειλέτη. Ενστερνίζεται τη δυνατότητα απαλλαγής φυσικών προσώπων σε μόνιμη και διάσωση κύριας κατοικίας και αναγκαίο διαμεσολαβητικό ρόλο ενός δικαστή.

Η προστασία του δικαιώματος της στέγασης και η εξασφάλισης αξιοπρεπούς διαβίωσης είναι δικαίωμα που προστατεύεται από το Σύνταγμα και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες».



Εισηγητές ήταν οι: Στέλιος Σταματόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, παραστάς δικηγόρος στη δίκη ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, παραστάς δικηγόρος στη δίκη ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, Γεώργιος Μεντής, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Γνωμοδοτήσας Καθηγητής στη Δίκη, Παναγιώτης Νικολόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, παραστάς δικηγόρος στη δίκη ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και Δημήτριος Σκαρίπας, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, παραστάς δικηγόρος στη δίκη ενώπιον της του Αρείου Πάγου.



Ο συντονισμός της εκδήλωσης έγινε από τον Δημήτριο Λυρίτση, μέλος του Δ.Σ. του ΔΣΑ και παραστάς δικηγόρος στη δίκη ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.