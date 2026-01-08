Ισχυροί άνεμοι έως και 9 μποφόρ δυσχεραίνουν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, απαγόρευση απόπλου σε Πειραιά και πολλά λιμάνια



Ισχυροί άνεμοι και στο νότιο Ιόνιο

Χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση σήμερα και αύριο η Σαμοθράκη λόγω των θυελλωδών ανέμων

Κλείσιμο

έχουν προκαλέσει οι έως και 8 με 9 μποφόρ άνεμοι που πνέουν σε πολλές περιοχές της χώρας.Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος,(Blue Star 2 και Blue Star Patmos), και έκτοτε δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια. Κατά πληροφορίες, θα εξεταστεί ξανά η κατάσταση μετά τις πέντε το απόγευμα.Από τα «δελφίνια» του Αργοσαρωνικού δεν έχει αναχωρήσει κανένα., ενώ από Λαύριο δεν έγινε το δρομολόγιο του «Μακεδών» νωρίτερα, και έκτοτε δεν φεύγουν πλοία.Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, δεν εκτελέστηκαν τα δρομολόγια από και προς το νησί της Ζακύνθου, (από Ζάκυνθο για Κυλλήνη στις 09:45 και από Κυλλήνη για Ζάκυνθο στις 11:45), λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.Στην ανακοίνωσή της, η Levange Ferries, αναφέρει: «Ενημερώνουμε ότι σήμερα 08/01/2026 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν θα εκτελεστούν τα δρομολόγια από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη στις 05:30, από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο στις 07:45, από Πόρο προς Κυλλήνη στις 05:45, από Κυλλήνη προς Πόρο στις 08:15, από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη στις 09:45 και από Κύλλήνη προς Ζάκυνθο στις 11:45».Οι ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι, η ένταση των οποίων ανά διαστήματα αγγίζει και τα 9 μποφόρ, είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα στον Έβρο και ο λόγος μη πραγματοποίησης -σήμερα και αύριο- των ακτοπλοϊκών δρομολογίων Αλεξανδρούπολης - Σαμοθράκης αλλά και της ακύρωσης της πρώτης πρωινής πτήσης της Aegean από το αεροδρόμιο «Δημόκριτος» με προορισμό την Αθήνα. Λόγω του έντονου καιρικού φαινομένου δεν κατέστη εφικτή η προσγείωση του αεροσκάφους. Ωστόσο τα επόμενα αεροπορικά δρομολόγια συνεχίζονται κανονικά.Παράλληλα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ο Δήμος Σαμοθράκης εφιστά την προσοχή των οδηγών προτρέποντάς τους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στο βόρειο τμήμα του νησιού καθώς κρίνεται επικίνδυνη η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω πτώσης κλαδιών και αντικειμένων στο οδόστρωμα. Κλειστός, λόγω της συσσώρευσης φερτών υλικών εξαιτίας των καιρικών φαινομένων, παραμένει σύμφωνα με τον Δήμο και ο δρόμος από Μακρυλιές προς Λάκκωμα μέσω της παραλιακής οδού.