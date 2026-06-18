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Άνδρας στο Βόλο επιτέθηκε και χτύπησε τη μητέρα του επειδή δεν είχε λεφτά να του πληρώσει το μηχανάκι
Άνδρας στο Βόλο επιτέθηκε και χτύπησε τη μητέρα του επειδή δεν είχε λεφτά να του πληρώσει το μηχανάκι
Το δικαστήριο επέβαλλε στον νεαρό ποινή φυλάκισης 15 μηνών - Υποχρεούται να συμμετάσχει σε συνεδρίες για όσο χρόνο κρίνουν οι θεραπευτές στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου οδηγήθηκε σήμερα ένας άνδρας που άσκησε βία σε βάρος της μητέρας του, όταν εκείνη του είπε πως δεν έχει χρήματα για να παραλάβει την μοτοσικλέτα του από το συνεργείο και γείτονες που άκουσαν την λογομαχία κάλεσαν την αστυνομία.
Όπως κατέθεσε η μητέρα του στο δικαστήριο, τις τελευταίες δέκα ημέρες υπάρχει αυξημένη ένταση και αναταραχές στο σπίτι στον Αλμυρό όπου κατοικούν μαζί, με αφορμή την μοτοσικλέτα του η οποία έχει υποστεί βλάβη και βρίσκεται στο συνεργείο. Ο γιος της, σύμφωνα με την ίδια, φαίνεται να εκνευρίζεται εύκολα, αδυνατώντας να συγκρατήσει τα νεύρα του.
Η μητέρα περιέγραψε, σύμφωνα με το gegonota.news πως, όταν ο μηχανικός την ειδοποίησε ότι η μοτοσικλέτα είναι έτοιμη για παραλαβή, εκείνη είπε στον γιο της ότι δεν θα μπορούσε να την παραλάβει πριν την ερχόμενη Τετάρτη που θα λάμβανε την σύνταξη χηρείας και την δική της για να μπορέσει να πληρώσει το συνεργείο.
Ο γιος της, σε έξαλλη κατάσταση, φαίνεται να την τράβηξε από τα μαλλιά και να την χτύπησε στο μέτωπο και τον λαιμό. Αργότερα, η μητέρα του, όπως κατέθεσε, του ζήτησε να την αφήσει να βγει από το σπίτι για να πιει ένα καφέ και να ηρεμήσει, εκείνος όμως αρνήθηκε, λέγοντας της «θα κάτσεις εδώ», παρά την θέλησή της. Γείτονες της οικογενείας που άκουσαν την έντονη λογομαχία κάλεσαν την αστυνομία και ο γιος της παθούσας συνελήφθη.
Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι μετάνιωσε που αντέδρασε έτσι και κατέθεσε ότι νευρίασε όταν η μητέρα του είπε «σκάσε, δεν έχω λεφτά να πάω να την πάρω, μην με ζαλίζεις».
Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, έχουν υπάρξει φορές στο παρελθόν που η μητέρα του έχει χρήματα αλλά αρνείται να του δώσει, ισχυριζόμενος ωστόσο πως «δεν έχει παράπονο από την μητέρα του».
Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για παραβίαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 15 μηνών, μετατρεπόμενη προς 10 ευρώ ημερησίως χωρίς αναστολή, με την έφεση ωστόσο να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα υπό τον όρο να παρουσιαστεί στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βόλου μέχρι τις 23 Ιουνίου και να συμμετάσχει σε συνεδρίες για όσο χρόνο κρίνουν οι θεραπευτές.
Όπως κατέθεσε η μητέρα του στο δικαστήριο, τις τελευταίες δέκα ημέρες υπάρχει αυξημένη ένταση και αναταραχές στο σπίτι στον Αλμυρό όπου κατοικούν μαζί, με αφορμή την μοτοσικλέτα του η οποία έχει υποστεί βλάβη και βρίσκεται στο συνεργείο. Ο γιος της, σύμφωνα με την ίδια, φαίνεται να εκνευρίζεται εύκολα, αδυνατώντας να συγκρατήσει τα νεύρα του.
Η μητέρα περιέγραψε, σύμφωνα με το gegonota.news πως, όταν ο μηχανικός την ειδοποίησε ότι η μοτοσικλέτα είναι έτοιμη για παραλαβή, εκείνη είπε στον γιο της ότι δεν θα μπορούσε να την παραλάβει πριν την ερχόμενη Τετάρτη που θα λάμβανε την σύνταξη χηρείας και την δική της για να μπορέσει να πληρώσει το συνεργείο.
Ο γιος της, σε έξαλλη κατάσταση, φαίνεται να την τράβηξε από τα μαλλιά και να την χτύπησε στο μέτωπο και τον λαιμό. Αργότερα, η μητέρα του, όπως κατέθεσε, του ζήτησε να την αφήσει να βγει από το σπίτι για να πιει ένα καφέ και να ηρεμήσει, εκείνος όμως αρνήθηκε, λέγοντας της «θα κάτσεις εδώ», παρά την θέλησή της. Γείτονες της οικογενείας που άκουσαν την έντονη λογομαχία κάλεσαν την αστυνομία και ο γιος της παθούσας συνελήφθη.
Παραδέχθηκε πως «καμία φορά» βγαίνει εκτός εαυτούΕνώπιον του δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε πως της τράβηξε τα μαλλιά και ότι «καμία φορά» βγαίνει εκτός εαυτού και νευριάζει, δήλωσε όμως πως δεν θυμάται αν την χτύπησε.
Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι μετάνιωσε που αντέδρασε έτσι και κατέθεσε ότι νευρίασε όταν η μητέρα του είπε «σκάσε, δεν έχω λεφτά να πάω να την πάρω, μην με ζαλίζεις».
Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, έχουν υπάρξει φορές στο παρελθόν που η μητέρα του έχει χρήματα αλλά αρνείται να του δώσει, ισχυριζόμενος ωστόσο πως «δεν έχει παράπονο από την μητέρα του».
Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για παραβίαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 15 μηνών, μετατρεπόμενη προς 10 ευρώ ημερησίως χωρίς αναστολή, με την έφεση ωστόσο να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα υπό τον όρο να παρουσιαστεί στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βόλου μέχρι τις 23 Ιουνίου και να συμμετάσχει σε συνεδρίες για όσο χρόνο κρίνουν οι θεραπευτές.
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