Σε δίκη ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας συνεργάτης για τα οικονομικά της Κιβωτού: Απιστία, υπεξαίρεση και ξέπλυμα τους καταλογίζει το βούλευμα