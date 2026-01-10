Κατολισθήσεις από την κακοκαιρία στον δήμο Αγράφων, δείτε βίντεο
Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Κρυονέρι, όπου παρουσιάστηκε σοβαρό πρόβλημα στο αντλιοστάσιο
Προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει την ορεινή Ευρυτανία. Από την έντονη βροχόπτωση σημειώθηκαν κατολισθήσεις βράχων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο, δημιουργώντας δυσκολίες στις μετακινήσεις των κατοίκων.
Όπως ανέφερε σε ενημέρωσή του ο δήμαρχος Αγράφων, Αλέξης Καρδαμπίκης, από τις πρώτες πρωινές ώρες τα συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας βρέθηκαν στο πεδίο, παρεμβαίνοντας όπου χρειάστηκε. Άμεσα αποκαταστάθηκαν καταπτώσεις στον κεντρικό δρόμο προς το χωριό Άγραφα, στη Στάνα, καθώς και στον δρόμο προς τον Άγιο Νικόλαο, ώστε να διασφαλιστεί η κυκλοφορία.
Σύμφωνα με το lamianow.gr, ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Κρυονέρι, όπου παρουσιάστηκε σοβαρό πρόβλημα στο αντλιοστάσιο. Η μεγάλη ποσότητα νερού και οι ορμητικοί χείμαρροι δεν επιτρέπουν προς το παρόν την προσέγγιση των συνεργείων, με τον Δήμο να αναζητά τρόπους για να επέμβει με ασφάλεια μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.
Ο δήμαρχος κάλεσε τους πολίτες να δείξουν κατανόηση και αυξημένη προσοχή, αποφεύγοντας άσκοπες μετακινήσεις, καθώς το ορεινό οδικό δίκτυο παραμένει επικίνδυνο. «Είμαστε δίπλα στους δημότες και παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της κακοκαιρίας», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος Αγράφων θα συνεχίσει να δίνει τη μάχη στο πεδίο μέχρι να ομαλοποιηθεί πλήρως η κατάσταση.
@lamianow.gr
