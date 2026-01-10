Κατολισθήσεις από την κακοκαιρία στον δήμο Αγράφων, δείτε βίντεο

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία που χτυπά τις τελευταίες ώρες την ορεινή Ευρυτανία ☔⛰️ Στον Δήμο Αγράφων, από νωρίς το πρωί, συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας βρίσκονται στο πεδίο, αντιμετωπίζοντας καταπτώσεις βράχων και επικίνδυνα σημεία στο οδικό δίκτυο. Όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος Αγράφων, Αλέξης Καρδαμπίκης, έχουν ήδη δοθεί λύσεις σε δρόμους προς Άγραφα, Στάνα και Άγιο Νικόλαο. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Κρυονέρι, όπου η μεγάλη ποσότητα νερού δεν επιτρέπει ακόμη την προσέγγιση στο αντλιοστάσιο. Άγραφα Ευρυτανία Κακοκαιρία Προσοχή ΣεΕπιφυλακή