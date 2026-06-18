Αυτοψία στη γέφυρα Μαλγάρων - Κλειδίου: Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας

Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας (κλίση ή καθίζηση) στη γέφυρα, στο ύψος του Λουδία, στην οποία έχει απαγορευθεί από χθες η κυκλοφορία.Κλιμάκιο μηχανικών της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε σήμερα, αυτοψία στη γέφυρα και εντόπισε, σύμφωνα με ανακοίνωση, φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα, λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας. Συγκεκριμένα, - αν και είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν-, διαπίστωσε ότι έχει καταπονηθεί, εξαιτίας της συνεχούς διέλευσης φορτηγών βαρέως τύπου, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευσης οχημάτων άνω των 5 τόνων, καθώς και σήμανση για ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες διέλευσης.Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στην άμεση αποκατάσταση του ξύλινου καταστρώματος, ώστε η γέφυρα να δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία, καθώς οι κυριότεροι χρήστες της είναι οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής και οι ανάγκες μετακινήσεων τους μεσούσης της καλλιεργητικής περιόδου, είναι πολλές. Στο μεταξύ, για λόγους ασφάλειας των οδηγών, σε συνεννόηση με την Τροχαία, θα συνεχίσει να ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας επί της γέφυρας.Ήδη από χτες, βαν ταχείας επέμβασης στο οδικό δίκτυο, της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης, έχει τοποθετήσει πλαστικά στηθαία (τύπου new jersey), αναλάμποντες φανούς και πινακίδες απαγόρευσης της κυκλοφορίας στις δύο εισόδους της γέφυρας από τα Μάλγαρα και από το Κλειδί.H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας έτοιμη μελέτη και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, κινεί ήδη τη διαγωνιστική διαδικασία για το «ξήλωμα» του ξύλινου καταστρώματος και την τοποθέτηση σιδερένιου, σε συνδυασμό με νέα συντήρηση του μεταλλικού σκελετού της γέφυρας.