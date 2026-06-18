Εξαφανίστηκε 14χρονος από δομή στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Εξαφάνιση Ανήλικος Θεσσαλονίκη Το Χαμόγελο του Παιδιού

Εξαφανίστηκε 14χρονος από δομή στη Θεσσαλονίκη

Ο Γιούσεφ Τζούμαα έχει ύψος 1.55μ, είναι αδύνατος, έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά με ξανθές ανταύγειες

Εξαφανίστηκε 14χρονος από δομή στη Θεσσαλονίκη
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Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση ενός 14χρονου παιδιού από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιούσεφ (ον.) Τζούμαα (επ.), αιγυπτιακής καταγωγής, εξαφανίστηκε το βράδυ της Τρίτης 16/06/2026 από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Ταγαράδων, στην Θεσσαλονίκη.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 18/06/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γιούσεφ (ον.) Τζούμαα (επ.) έχει ύψος 1.55μ, είναι αδύνατος, έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά με ξανθές ανταύγειες. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη αθλητική βερμούδα, ασπρόμαυρη ριγέ μπλούζα και μπλε σαγιονάρες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
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