Είναι νευρικός άμα τον ενοχλήσουν, στο γκαράζ του δημιουργούσαν πρόβλημα διαρκώς, λένε τα αδέρφια του 77χρονου που επιτέθηκε με τρίαινα στον Πειραιά
Είναι νευρικός άμα τον ενοχλήσουν, στο γκαράζ του δημιουργούσαν πρόβλημα διαρκώς, λένε τα αδέρφια του 77χρονου που επιτέθηκε με τρίαινα στον Πειραιά
Ο ηλικιωμένος συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης
Για έναν «φιλήσυχο άνθρωπο» που «δεν ενοχλεί ποτέ» κάνουν λόγο τα αδέρφια του 77χρονου που συνελήφθη γιατί επιτέθηκε με τρίαινα σε δύο αδέλφια, στην οδό Μπιζανίου στον Πειραιά. Σε βάρος του ηλικιωμένου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.
«Ο αδερφός μου είναι ένας πολύ φιλήσυχος άνθρωπος. Δεν σας καταλαβαίνω. Δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει πιο φιλήσυχος άνθρωπος. Εντάξει; Δεν έχω να σας πω πολλά. Δεν υπάρχει πιο ήσυχος άνθρωπος. Πάντα είχαν πρόβλημα με αυτό το γκαράζ. Το γκαράζ είναι δικό του», είπε η αδερφή του 77χρονου στο MEGA.
Από την πλευρά του, ο αδερφός του 77χρονου υποστήριξε πως ο ηλικιωμένος «δεν είναι του καβγά». «Πράγματι, είναι νευρικός άμα τον ενοχλήσει κανένας. Δεν ενοχλεί ποτέ. Αν τον ενοχλήσουν τον πιάνει μια… Και αυτόν μια νευρικότητα που δεν το ανέχεται», συμπλήρωσε.
«Στο γκαράζ που το έχει ο αδερφός μου, μες στο βάθος βάζουν συνέχεια το αμάξι τους και πιάνουν κατά σειρά και βγαίνουν μέχρι έξω. Για να βγει ο αδερφός μου πρέπει να βγουν δύο-τρία αμάξια. Και του δημιουργούν συνέχεια προβλήματα. Του έκανα παράπονα του αδερφού μου “πώς τους επιτρέπεις να βάζουν μπροστά από εσένα τρία αμάξια κατά σειρά και έξω έχουν πιάσει ένα πάρκινγκ. Έβαλαν μία ταμπέλα”. Η τρίαινα είναι για ψαροντουφεκάδες. Τέτοιο πράγμα… Ούτε φαντάζομαι να είχε τέτοιο πράγμα ο αδερφός μου μέσα στο πορτμπαγκάζ», ανέφερε.
Νωρίτερα είχε έρθει στο φως της δημοσιότητας βίντεο από το περιστατικό στο οποίο διακρίνονται οι δύο άνδρες να απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο, ενώ, την ίδια ώρα ακούγονται φωνές «πάρε την αστυνομία». Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.
«Ο αδερφός μου είναι ένας πολύ φιλήσυχος άνθρωπος. Δεν σας καταλαβαίνω. Δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει πιο φιλήσυχος άνθρωπος. Εντάξει; Δεν έχω να σας πω πολλά. Δεν υπάρχει πιο ήσυχος άνθρωπος. Πάντα είχαν πρόβλημα με αυτό το γκαράζ. Το γκαράζ είναι δικό του», είπε η αδερφή του 77χρονου στο MEGA.
Από την πλευρά του, ο αδερφός του 77χρονου υποστήριξε πως ο ηλικιωμένος «δεν είναι του καβγά». «Πράγματι, είναι νευρικός άμα τον ενοχλήσει κανένας. Δεν ενοχλεί ποτέ. Αν τον ενοχλήσουν τον πιάνει μια… Και αυτόν μια νευρικότητα που δεν το ανέχεται», συμπλήρωσε.
«Στο γκαράζ που το έχει ο αδερφός μου, μες στο βάθος βάζουν συνέχεια το αμάξι τους και πιάνουν κατά σειρά και βγαίνουν μέχρι έξω. Για να βγει ο αδερφός μου πρέπει να βγουν δύο-τρία αμάξια. Και του δημιουργούν συνέχεια προβλήματα. Του έκανα παράπονα του αδερφού μου “πώς τους επιτρέπεις να βάζουν μπροστά από εσένα τρία αμάξια κατά σειρά και έξω έχουν πιάσει ένα πάρκινγκ. Έβαλαν μία ταμπέλα”. Η τρίαινα είναι για ψαροντουφεκάδες. Τέτοιο πράγμα… Ούτε φαντάζομαι να είχε τέτοιο πράγμα ο αδερφός μου μέσα στο πορτμπαγκάζ», ανέφερε.
Νωρίτερα είχε έρθει στο φως της δημοσιότητας βίντεο από το περιστατικό στο οποίο διακρίνονται οι δύο άνδρες να απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο, ενώ, την ίδια ώρα ακούγονται φωνές «πάρε την αστυνομία». Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.
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