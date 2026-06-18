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Συνελήφθη 36χρονος στο Μενίδι για διακίνηση ναρκωτικών, τα έκρυβε στη ντουζιέρα του σπιτιού του
Συνελήφθη 36χρονος στο Μενίδι για διακίνηση ναρκωτικών, τα έκρυβε στη ντουζιέρα του σπιτιού του
Στην κατοχή του εντοπίστηκαν ηρωίνη, κοκαΐνη, φαρμακευτικά δισκία και ζυγαριά ακριβείας
Στη σύλληψη ενός 36χρονου που διακινούσε ναρκωτικά στο σπίτι του στην περιοχή του Μενιδίου προχώρησαν οι αστυνομικοί. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο δράστης έκρυβε τα ναρκωτικά μέσα στην ντουζιέρα του σπιτιού του.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της 13ης Ιουνίου, μετά από έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι είχαν συλλέξει πληροφορίες για άτομο που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε οικισμό των Αχαρνών.
Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 36χρονο και, όπως αναφέρεται από την ΕΛ.ΑΣ., επιβεβαίωσαν τη δράση του. Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα μέσα στη ντουζιέρα ναρκωτικές ουσίες και αντικείμενα που σχετίζονται με τη διακίνησή τους.
Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν:
50 γραμμάρια ηρωίνης
10 γραμμάρια κοκαΐνης
8 φαρμακευτικά δισκία
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της 13ης Ιουνίου, μετά από έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι είχαν συλλέξει πληροφορίες για άτομο που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε οικισμό των Αχαρνών.
Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 36χρονο και, όπως αναφέρεται από την ΕΛ.ΑΣ., επιβεβαίωσαν τη δράση του. Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα μέσα στη ντουζιέρα ναρκωτικές ουσίες και αντικείμενα που σχετίζονται με τη διακίνησή τους.
Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν:
50 γραμμάρια ηρωίνης
10 γραμμάρια κοκαΐνης
8 φαρμακευτικά δισκία
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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